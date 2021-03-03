Sözünde durmayan müteahhit şehit annesini üzdü Şehit annesinin yardımına Sivas Valisi Salih Ayhan koştu

Batman’da 1995 yılında PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Sivaslı Jandarma Çavuş Ömer Daştan’ın annesi Selma Daştan, oğlunun şehitlik tazminatıyla evini yenilemek istedi ancak sözünde durmayan müteahhit yüzünden sıkıntı yaşadı. Şehit annesinin yardımına Sivas Valisi Salih Ayhan koştu.

Sivas kent merkezinde yaşayan şehit annesi Selma Daştan, yıllar önce şehit oğlunun tazminat parasıyla evini yenilemek istedi ancak müteahhidin sözünde durmaması nedeniyle sıkıntı yaşadı. Şehit annesi Selma Daştan, yaptığı açıklamada, “Şehit oğlumdan kalan tazminatla birinci kattan ev almıştık. Yaşlandığımız için artık ısınamıyoruz diye bu evi daire karşılığı müteahhide verelim dedik. Aramızda konuşurken damadım vesile oldu müteahhidi tanıdığı için evimize çağırdı görüştük. Kat karşılığı evimizi verdik. Vereceği daire Fatih mahallesindeydi, anlaşmamızda dairemiz güneydeydi. Fakat bize kuzeyde vermek istedi, ben de onu almadım. 56 senedir ben dolandırılıyorum, mağdurum. Şu anda kiracıyım. Ben kimseden bir şey istemiyorum, sadece evimi istiyorum. Çabaladık 165 bin liraya sattığı eve bize 165 bin lira tekrar imza attık. Onu da vermedi, alamadım. Şu an o parayı verse de 165 bin lirayla ev alamam. Ben evimi istiyorum çünkü oğlumun parası. Ben o parayı onlara yedirmek istemiyorum. Ben evimi alıp evimde ölmek istiyorum. Kiracı evlerinde ölmek istemiyorum. Kocam 75 yaşında, ben 68 yaşındayım. Bu yaştan sonra mahkemelerde sürünemem, şimdiye kadar olsaydı zaten olurdu" dedi.

Şehit annesinin yardımına Sivas Valisi Salih Ayhan koştu. Aileyle telefonda görüşerek sıkıntıları dinleyen Ayhan, haklarını almaları konusunda ve kira desteğinde bulunmak için yardım teklif etti.

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