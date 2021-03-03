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Eriyen kar suları, Kızılırmak'ın debisini yükseltti

DHA

Eriyen kar suları, Kızılırmak'ın debisini yükseltti


Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, kış mevsiminin kurak geçmesi ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen Kızılırmak'ta, ilk baharın gelmesi ve karların erimeye başlaması ile su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı.
Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğarak, Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen aynı zamanda Türkiye'nin en uzun nehri olan, 1355 kilometrelik Kızılırmak'ta, ilkbaharın gelmesiyle su seviyesinin yeniden arttığı gözlendi. Kızıldağ'da ve nehrin geçtiği güzergahtaki karların erimeye başlaması, Kızılırmak'ı da etkiledi. Nehrin kent merkezindeki Eğri Köprü Mahallesi bölgesinden geçen kesiminde su seviyesi yükseldi. Kurak geçen kış mevsiminde su debisinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar da yeniden sular altında kalmaya başladı. Nehirdeki su artışı dronla havadan görüntülendi. 
Kızılırmak'tan gereksiz tarım sulamalarının yapılmaması gerektiğini söyleyen mahalleliden Ahmet Demirel (62), "Su seviyesindeki yükselişi gözle görmek mümkün. İnşallah bu şekilde yükselmeye devam eder. Aynı zamanda çevresinin temizlendiğini de görebiliyorum. Vatandaşlarımız suyu tasarruflu kullanmalı. Şu an için su seviyemiz bol değil. Bu sebeple gerek sulama gerekse kullanım alanında çok daha dikkatli olmalıyız. Baktığım zaman şimdilik Kızılırmak´ın suyunun sıkıntılı düzeyi aşıp yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2021-03-03 13:39:43

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