Yozgat’tan Sivas’a geldi, cami için bağış yaptı Yozgat’ta yaşayan 92 yaşındaki Lütfü Abacı kendi imkanları ile Sivas’a gelerek Merkez Cami yapımı için 15 bin Lira bağışta bulundu

Yozgat’ta yaşayan 92 yaşındaki Lütfü Abacı kendi imkanları ile Sivas’a gelerek Merkez Cami yapımı için 15 bin Lira bağışta bulundu.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki hayırsever Lütfü Abacı, 2020 yılında temeli atılan Merkez Cami ve Külliyesi inşaatına yardım yapmak için Sivas’a geldi. Abacı, yıllardır birikimini yaptığı 15 bin Türk Lirasını İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un makamında Cami Dernek yönetimine teslim etti. Öte yandan hayırsever yaşlı adam, İl Müftülüğü tarafından Kılavuz mahallesinde yapımına devam edilen Abdurrauf Efendi Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu inşaatı içinde yardımda bulundu. İl Müftüsü Yusuf Akkuş Lütfü Abacı’ya teşekkür ederek, “92 yaşında buralara kadar zahmet ederek gelip hayırda bulunan Lütfü amcamıza Sivas halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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