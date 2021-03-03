TR72 Bölgesinin zam şampiyonu dolmalık biber Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini içerisine alan TR72 Bölgesinde şubat ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 34,93 ile dolmalık biber oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini içerisine alan TR72 Bölgesinde şubat ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün dolmalık biber oldu.

Verilere göre bölgede 2021 Şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,01 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,91 artış ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2021 Şubat ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, bunu yüzde 2,34 ile sağlık, yüzde 1,2 ile lokanta ve oteller ve yüzde 0,9 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 2,65 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 Şubat ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 34,93 ile dolmalık biber, yüzde 25,41 ile limon ve yüzde 22,22 ile kabak olurken, en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 11,67 ile karnabahar ve yüzde 9,66 ile erkek mont oldu.

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