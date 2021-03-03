Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - A.Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 28. haftasında DG Sivasspor, A.Hatayspor’u ağırladı. Mücadele 11’lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Sivasspor’da Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabare’nin kafa vuruşu kale direğinin yandan auta çıktı.

54. dakikada Sivasspor’da Gradel’in ceza sahası içerişinde yerden pasında topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

59. dakikada Hatayspor’da Aabid’in ceza sahasına ortasında Diof kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 11



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Abdullah Özkara xx, İsmaiş Şencan xx

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Uğur Çiftçi xx, Samba Camara x, Robin Yalçın xx, Ahmet x, Hakan Arslan x, Claudemir x (Ziya Erdal dk. 62 x), Fajr xx, Boyd x (Kone dk. 90+2 ?), Yatabare xx (Kayode dk. 79 x), Gradel x

Yedekler: Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

A.Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Billong x, Pablo xx, Katranis x (Kone dk. 76 x), Aabid xx, Sackey x (Muhammed Mert dk. 46 x), Riberio xx, Akintola xx, Diouf x (Kamara dk. 76 x), Selim ? (Boupendza dk. 4 x)

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Yatabare (dk. 54) (Sivasspor), Diof (dk. 59) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Sackey, Akintola, Katranis (Hatayspor), Ahmet Oğuz (Sivasspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.