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Yaban hayatı sergisinde canlı hayvanlar da yer aldı

DHA

Yaban hayatı sergisinde canlı hayvanlar da yer aldı


Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı. Sergide canlı hayvanlar da yer aldı.
Kent merkezinde bulunan bir otelde, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü fotoğraf ve canlı hayvan sergisi açtı. Çeşitli yaban hayvanı fotoğraflarının yanı sıra yılan, kertenkele, şahin, kartal ve kurt gibi birçok canlı hayvan da sergide yer aldı. Aynı yerde fotoğrafçı Mustafa Aslan da 'Sivas'ın Renkli Yaban Hayatı' adlı bir fotoğraf sergisi açtı. Her iki serginin açılışını Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Duman gerçekleştirdi.
Sergideki fotoğrafları ve hayvanları yakından inceleyen Vali Salih Ayhan, "Çok anlamlı bir faaliyet oldu. İlimizde doğal denge ve doğal sistemin yerinde olması her şeyin yerinde olduğunu gösteriyor. İlimizin zengin bir florası var ve faunasını korumak lazım. Sivas´ta kaçak avlanmaya yönelen ve doğayı tahrip eden insani olmayan duruşlar var. Bu konu özellikle kaçak avlanma şiddetli bir aktör ve ağır yaptırımlar uyguluyoruz" dedi.
'AMACIMIZ YABAN HAYATINI GÜVENCE ALTINA ALMAK'
Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün, "3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü nedeniyle bugün bir sergi açılışı gerçekleştirdik. Bu minvalde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3 Mart 2014 tarihinde ilk kez ilan etmiş olduğu Dünya Yaban Hayatı Günü insanlar üzerinde yaban hayatının güvenilirliği artırmak, farkındalık oluşturmak, dünya üzerindeki flora fauna üzerinde bilinçli bir toplum yaratmak ve yaban hayatının aslında insanoğlunun bir parçası olduğunu ifade etmek için bugünü kutlamış bulunmaktayız. Dünya üzerinde uluslararası sözleşmelere tabii olduğumuz, nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik olan sözleşmelerle, biz yaban hayatını bir şekilde koruyoruz. Ülkemizde de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü öncülüğünde yaban hayatının koruması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve özellikle son yıllarda yaban hayvanların alanının daralması, insanların yaşam alanının genişlemesi veya etki alanının genişlemesiyle birlikte yaban hayatında ciddi anlamda bir azalma var. Bizim amacımız yaban hayatını güvence altına almak" diye konuştu.
Fotoğrafçı Mustafa Aslan ise "Sivas´ta sergi açmak istedim çünkü Sivas kırsalı çok büyük bir alana sahip ve bu kırsalda çeşitli birçok yaban hayvanı yer alıyor. Vatadaşlarımız bu hayvanları tanımıyor ve bu nedenle de koruyamıyor. Hayvanlara karşı bir farkındalık oluşturup, onları bir hazine gibi korumamız gerekiyor. Bu sergi ile bunu amaçladım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ
2021-03-03 18:30:32

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