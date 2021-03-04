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Kale projesinden tarih çıktı Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kale Projesi kapsamında yapılan kazı çalışmalarında 2 yılda 42 bin parça; Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler bulundu

İHA

Kale projesinden tarih çıktı Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kale Projesi kapsamında yapılan kazı çalışmalarında 2 yılda 42 bin parça; Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler bulundu

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kale Projesi kapsamında yapılan kazı çalışmalarında 2 yılda 42 bin parça Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler bulundu.
Tarihi dokuyu gün yüzüne çıkararak şehrin turizmini geliştirmek amacıyla Sivas Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Kale Projesi’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı alanında incelemelerde bulunan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin son 2 yılda 42 bin parça Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserlerin bulunduğunu söyledi. Kazı çalışmalarının ve mimari yapıların gün yüzüne çıktığı Kale Projesi’nde ilk etabın yüzde 90’nı tamamlandı. Alanda incelemelerde bulunan Başkan Hilmi Bilgin Sivas'ın eski mahalle kültürünü tekrar canlandıracak olan projeyi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Kazı alanından çıkartılan parçalar ve tarihi eserler ise Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Laboratuvarı’nda özenle temizlenerek bir araya getiriliyor. Kazı ekibini ziyaret ederek laboratuvar çalışmalarını inceleyen Başkan Bilgin 42 bin parça Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserlerin bulunduğunu söyledi.

Yüzde 90’nı tamamlandı
Çalışmaları değerlendiren Başkan Bilgin, “Yıllardır Sivas kamuoyunu meşgul eden ve konuşulan kale projesinin ilk etap çalışmalarında yüzde 90 seviyelerine ulaşmış bulunmaktayız. Tabi çalışmalarımızda önemli yol kat ettiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapımı devam eden proje içerisinde; el sanatları çarşısı, bedestenler, butik oteller ve hamam bulunuyor. Konak mimarisi şeklinde inşa edilecek olan yapılarla bir Sivas Mahallesi oluşturulacak proje, şehrin turizmine büyük katkı sağlayacak. Proje kapsamında 83 adet günübirlik yapı, 19 adet sosyokültürel tesis olmak üzere toplamda 102 adet bina inşa edilecek. Toplamda 37 bin metrekare alana sahip projenin, 13 bin 500 m2’si inşaat alanı olurken 24 bin m2’lik kısmı ise yeşil alan olacak. Proje kapsamında başka bir alana taşınarak yıkım işlemi tamamlanan Selçuk Ortaokulu’nun bulunduğu bölge ise üstü yeşil alan altı 2 katlı kapalı otopark olarak düzenlenecek” dedi.

“Kazı çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor"
Bilgin, “Olması muhtemel tarihi kalıntılar göz önünde tutularak alanda adeta iğne ile kuyu kazılıyor. Özellikle hava koşulları uygun olduğu sürece hocalarımız öncülüğünde kazı çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. Burada Cumhuriyet Üniversitemizin, Müze Müdürlüğümüzün ve Kültür Müdürlüğümüzün ortak çalışmasıyla hareket ederek süreci hızlandırdık. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında bu eseri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Sivas'ımızın tarihi bir şehir olduğu herkesin malumu Bugün burada yapılan kazılarda da Sivas tarihinin çok çok eskilere dayandığı ortaya çıkıyor. 42 bine yakın küçük büyük Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen eserler çıkardık ve bu parçaların incelemeleri devam ediyor. Şehrimizin tarihini gün yüzüne çıkarmak için bu projenin ne kadar önemli olduğu da anlaşılmış oldu. Ayrıca buradan çıkan tarihi eserler kale projesi kapsamında hayata geçireceğimiz bir kale müze evinde sergilenecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Üç Selçuklu Sarayının ilki Sivas'ta olabilir”
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise, “Üniversiteler bulunduğu şehirle ilgili çalışma yapması gereken kurumlardır. Şehrin kültürünü, tarihini ortaya çıkarmak için çalışmalar yıllardır yapılıyor. Erdal hocamda bu işlerin başında yıllardır emeklerini esirgemiyor. Burada bulunan parçalar Selçuklu tarihi açısından önemli parçalar. İnşallah kazı devam ettiği müddetçe de bunları daha iyi göreceğiz. Üç Selçuklu sarayından ilkinin Sivas'ta olabileceği yönünde de bilgiler, kanıtlar çıkıyor. Bu da tarihi açıdan önemli bir bilgi. Tabi yapılan incelemeler sonucu netlik kazanacak. Ben bu projeyi hayata geçiren Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Bilgin’e Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca da eşlik etti.

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