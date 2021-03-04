Profesörden ailelere uyarı, “duygusuz bir nesil yetişiyor” Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Covid-19 sürecinin; ruhsuz, metanetsiz, duyarsız, maddi ve manevi kültürden yoksun nesillerin yetişmesine zemin hazırladığını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Profesörden ailelere uyarı, “duygusuz bir nesil yetişiyor” Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Covid-19 sürecinin; ruhsuz, metanetsiz, duyarsız, maddi ve manevi kültürden yoksun nesillerin yetişmesine zemin hazırladığını söyledi

İHA

Profesörden ailelere uyarı, “duygusuz bir nesil yetişiyor” Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Covid-19 sürecinin; ruhsuz, metanetsiz, duyarsız, maddi ve manevi kültürden yoksun nesillerin yetişmesine zemin hazırladığını söyledi

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Covid19 sürecinin ruhsuz, metanetsiz, dayanıksız maddi ve manevi kültürden yoksun nesillerin yetişmesine zemin hazırladığını söyledi.
Covid19 sürecinde dijital mecralarla geçirilen sürecin artması gençleri manevi anlamda olumsuz etkiledi. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Covid19’un gelecek nesiller üzerinde bırakabileceği olumsuzluklarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital nesnelerle yoğun temas halinde olan gençlerin hayatın gerçeklerinden uzaklaştığını belirterek, “Geleceğimiz tehlike altında, gerekli önlemler alınmaz ise 20 yıl sonra aile yapımızdan gençliğimize birçok konuda kendimiz olmaktan uzaklaşacağız. Millet olarak ciddi bir kaybediş noktasındayız diyebiliriz. Duygusuz, acımasız, fütursuz, değerlerinden uzak, dijitalist bir nesil karşımıza çıkıyor. Covid19 döneminin de getirmiş olduğu bir takım evde kalma ve kapalı mekanlarda hareket etmenin zorunluluğundan hareketle dijital nesnelerle yoğun bir temas halinde olan gençlik artık hayatın gerçeklerinden uzaklaşmaktadır. Bu çağın içerisinde doğmuş gençler dijital mecralara yoğun temasın getirmiş olduğu bilinç kirlenmesine, zihinsel işgale ve zihinsel kuşatmaya bağlı olarak değerlerden, kimliğinden, kendilik değerinden uzaklaşmakta” dedi.

“Çocukların hayatta kalabilme becerisini edinmesi gerekir”
Ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını sürekli gidermelerinin çocukların hayatını olumsuz etkileyeceğini belirten Dilci, çocukların hayatta kalabilme becerisini edinmeleri gerektiğini söyledi. Dilci, “ Mevcut şartlar dahilinde okullara gidiş gelişte servislerin kullanılması, bu çocukların hiçbir şekilde herhangi bir şeyin yokluğunu yaşamaması, üretmeden tüketmeye dönük bir adaptasyon ve yönelimin söz konusu olmasıdır. Aileler tarafından çocuğun her türlü ihtiyacının giderilmesi üşüme, yorgunluk, çalışma, sebat, mukavemet gibi birçok olumsuzluklardan uzak kalan çocuk adeta kanatsız kuş gibi geleceğe açılıyor. Bu çocukların ilerde hayatı dijital mecralardaki çizgi film formunda algılaması ve yorumlaması gerçek temasları ve gerçek insanlarla kuracağı ilişkileri de olumsuz etkilemektedir. Gelecekte ne olacağını bilemeyeceğimiz gibi, Covid19 sürecinde de gördüğümüz gibi ilerde daha kötü durumlarda karşılaşmamız halinde bu çocukların hayatta kalabilme becerisini edinmesi gerekir. Bırakın olağanüstü durumları normal şartlarda da bizim çocuklarımızın hayatla uyumu bir gelişim sergilediğini söylememiz mümkün değil. Biz ebeveynler olarak çocuklarımızı aşırı koruyucu yetiştirerek çocuklarıma kötülük ediyoruz ve onların geleceğini yok ediyoruz, toplumca, milletçe buna dönük ivedi önlemleri alacak programlara ihtiyacımız var” dedi.

“Dijital ekranlarla bütünleşmiş bir nesil geliyor"
Covid19 sürecinin maddi ve manevi kültürden yoksun nesillerin yetişmesine zemin hazırladığını belirten Dilci, “Covid19 süreci ruhsuz, metanetsiz, dayanıksız maddi ve manevi kültürden yoksun nesillerin yetişmesine zemin hazırladı. Özellikle dijital mecralara temas noktasında oran yüzde 129 düzeyinde bir artış gösterdi bu oranın artmasıyla beraber günlük 67 saat dijital mecralara yoğunlaştı çocuklar. Dijital nesil diyebileceğimiz, dijital ekranlarla bütünleşmiş bir nesle doğru gidişat oldu. Dolayısıyla dijital mecraların içerisinde film içerikleri, dizi içerikleri tamamen kültür erozyonuna neden olabilecek. İnsanın kendi kimliğini sabote ederek zihinsel işgal yoluyla bir takım hipnotik tekniklerle yenidünyanın istediği ya da organize aklın istediği bir kimlik ve davranım eşiğine doğru çocukları sevk etmekte. Bu da toplumumuz için milletimiz için gelecek adına maddi ve manevi kültürden yoksun bir neslin oluşması anlamına gelmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kale projesinden tarih çıktı Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kale Projesi kapsamında yapılan kazı çalışmalarında 2 yılda 42 bin parça; Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler bulundu
YEREL HABERLER Kale projesinden tarih çıktı Sivas Belediyesi ...
Yatabare gol sayısını 6’ya yükseltti
YEREL HABERLER Yatabare gol sayısını 6’ya yükseltti
Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının ...
Rıza Çalımbay: “Eksiklerin sıkıntısını yaşadık” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “İyi bir lig maçı oldu” “Tek düşüncemiz Galatasaray maçı”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Eksiklerin sıkıntısını ...
Ömer Erdoğan: “İki takım da 1 puanı hak etti” Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Selim’e geçmiş olsun diliyorum” “Serimizi devam ettirmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “İki takım da 1 puanı hak ...
Sivasspor ligde 12. beraberliğini aldı
YEREL HABERLER Sivasspor ligde 12. beraberliğini aldı
Yaban hayatı sergisinde canlı hayvanlar da yer aldı
YEREL HABERLER Yaban hayatı sergisinde canlı hayvanlar da yer aldı
Sakatlanan Selim Ilgaz, taburcu oldu!
YEREL HABERLER Sakatlanan Selim Ilgaz, taburcu oldu!
Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor 1-1
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor 1-1
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - A.Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - A.Hatayspor: 1 (Maç ...
Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - A.Hatayspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - A.Hatayspor: 0 (İlk ...
TR72 Bölgesinin zam şampiyonu dolmalık biber Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini içerisine alan TR72 Bölgesinde şubat ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 34,93 ile dolmalık biber oldu.
YEREL HABERLER TR72 Bölgesinin zam şampiyonu dolmalık biber Kayseri, ...
Evcilleştirdiği kurdu salonda sergiledi Sivas’ta 3 Mart Dünya Yaban Hayatı günü dolayısıyla açılan fotoğraf sergisinde en çok dikkati evcilleştirilmiş kurt çekti
YEREL HABERLER Evcilleştirdiği kurdu salonda sergiledi Sivas’ta 3 ...
Yozgat’tan Sivas’a geldi, cami için bağış yaptı Yozgat’ta yaşayan 92 yaşındaki Lütfü Abacı kendi imkanları ile Sivas’a gelerek Merkez Cami yapımı için 15 bin Lira bağışta bulundu
YEREL HABERLER Yozgat’tan Sivas’a geldi, cami için bağış ...
Sivas’ta tüm okullar “Okulum Temiz” belgesi aldı Sivas İl Mili Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kentteki bütün okulların "Okulum Temiz" belgesi aldığını söyledi
YEREL HABERLER Sivas’ta tüm okullar “Okulum Temiz” belgesi ...
Eriyen kar suları, Kızılırmak'ın debisini yükseltti
YEREL HABERLER Eriyen kar suları, Kızılırmak'ın debisini yükseltti
AFAD eğitimlerini evden almak mümkün AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci; “Vatandaşlarımızın evlerinden dahi eğitim almaları mümkün. Afet Eğitim Yılında hedefimiz ülke genelinde 51 milyon Sivas ilimizde de 400 bin vatandaşımıza Temel Afet Farkındalık Eğitimi vermek’’ dedi
YEREL HABERLER AFAD eğitimlerini evden almak mümkün AFAD Sivas İl ...
Sözünde durmayan müteahhit şehit annesini üzdü Şehit annesinin yardımına Sivas Valisi Salih Ayhan koştu
YEREL HABERLER Sözünde durmayan müteahhit şehit annesini üzdü Şehit ...
Sivas'ta, 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' hedefi
YEREL HABERLER Sivas'ta, 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' hedefi
Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, okullarına ...
Sivas’ta toplam pozitif vaka sayısı 300’ün, günlük vaka sayısı 20’nin altına düştü
YEREL HABERLER Sivas’ta toplam pozitif vaka sayısı 300’ün, günlük ...
Kenevir sanayisinde ilk adım Gurbetçi iş adamından memleketi Sivas’ta kenevir işleme tesisi kuruyor
YEREL HABERLER Kenevir sanayisinde ilk adım Gurbetçi iş adamından ...
Kenevir sanayisinde ilk adım Gurbetçi iş adamından memleketi Sivas’ta kenevir işleme tesisi kuruyor
YEREL HABERLER Kenevir sanayisinde ilk adım Gurbetçi iş adamından ...