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Yıllardır bekliyorlardı, istekleri oldu Sivas’ın Uzuntepe sakinlerinin uzun yıllardır bekledikleri köy olma hasretleri sona erdi

İHA

Yıllardır bekliyorlardı, istekleri oldu Sivas’ın Uzuntepe sakinlerinin uzun yıllardır bekledikleri köy olma hasretleri sona erdi

Sivas’ın Uzuntepe sakinlerinin uzun yıllardır bekledikleri köy olma hasretleri sona erdi. Artık mahallede değil köyde yaşayan Uzuntepeliler büyük sevinç yaşıyor.
Sivas şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Uzuntepe Mahallesi, 2003 yılında köy sakinlerinin yaptığı referandumla mahalle oldu. 18 yıldır mahalle olan Uzuntepe’de, mahalle sakinleri belediyenin tabi olduğu kanun maddeleri kapsamında hizmet alamadıkları için köylere verilen desteklerden mahrum oldu. Mahallenin büyük bölümünde hayvancılık yapılmasına rağmen mahalle sakinleri köylerde hayvancılığa verilen destek ve teşviklerden yararlanamadı. Bu nedenle Uzuntepeliler tam 18 yıl sonra yeniden köy olabilmek için sandığa gitti. Yeniden köy olma fikrinin oylandığı referandumda çoğunluk köy olmaya “evet” dedi. Sivas Belediyesi Meclisinin onayladığı karar İçişleri Bakanlığına sunuldu. Kararın kabul edilmesiyle 18 yıl önce köyken mahalle olan Uzuntepe tekrardan köy oldu. Bağımsız köy statüsüne kavuşan Uzuntepe sakinleri bu durumu büyük sevinçle karşıladı.

Köy olmalarını büyük sevinçle karşıladılar
Uzuntepe Muhtarı Necati Mert, tekrardan köy oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Köyümüzün hikayesi 2003’te daha önce hizmet alamadığından mahalle olun yolunuz yapılır, suyunuz gelir alt yapınız gelir diye köylüyü inandırılarak mahalleye yöneltildi. Fakat 17 yıldır mahalleden de bir hizmet alamadığımızdan dolayı, tekrar köy olmak istedik. Köylere bakıyoruz yolları yapılıyor çöpleri alınıyor hizmet alıyor, teşvik alıyorlar. Sivas’ın en büyük hayvancılık sektörü buradadır, kazalarında bizim buradaki hayvan sayısı kadar hayvan yoktur. İmkanı olmayan herkes bu imkanlardan faydalanıyor fakat bizim köyümüz hiçbir imkandan faydalanmıyor. Teşvik alamıyorduk, ahır yapamıyorduk, hibeli malzemelerden yararlanamıyordu köylülerimiz. Düzenli bir alt yapımız yok, belediyemiz şebekeniz var diye tatlı suyumuza bakmıyordu. Şimdi referanduma gittik tekrar köy olduk mutluyuz. Haklarımızı arayacağız, buradan belediye başkanımız ve sayın valimiz Salih Ayhan’a köyüm ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Köyümüze yardımcı oldular, tekrar köy olduğumuz için mutluyuz" dedi.

"Önümüz açıldı teşviklerden yararlanabileceğiz"
Uzuntepe sakini Muhammed Şahin, mahallelerinin köy olmasıyla artık teşvik alabileceklerini söyleyerek, "Köy olduğumuz için mutluyuz. Çiftçilik ve hayvancılık yaptığımız için teşviklerden yararlanamıyorduk. Ama şimdi önümüz açıldı teşviklerden yararlanabileceğiz. Muhtarın da bahsettiği gibi düzenli bir alt yapımız yoktu o yüzden bundan sonra inşallah daha güzel olur" diye konuştu.

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