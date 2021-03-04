Sivas’ta rehavete yer yok Covid-19 vakalarının hızla düştüğü Sivas’ta denetimler aralıksız sürdürülüyor. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın da katıldığı geniş kapsamlı denetimlerde 324 ekip ve 3 binin üzerindeki personel görev aldı

Covid19 vakalarının hızla düştüğü Sivas’ta denetimler aralıksız sürdürülüyor. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın da katıldığı geniş kapsamlı denetimlerde 324 ekip ve 3 binin üzerindeki personel görev aldı.

Korona virüs haritasında sarı renkte yer alarak orta riskli iller arasında bulunan Sivas’ta korona virüs denetimleri devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki esnaf denetimine katıldı. Tek tek iş yerlerini gezen Vali Ayhan, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, Sivas’ın renk skalasının sarı iller arasında bulunduğunu ve maviyi yakalamak için herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

“Süreci, hassasiyetle takip edip kurallara uyuyorlar”

Vali Ayhan, esnafın süreci, hassasiyetle takip edip kurallara uyduğunu ifade ederek, “Kontrollü normalleşme süreci başladı. 1 Mart’tan itibaren bizde buna ilişkin kararlarımızı aldık. Vatandaşlarımıza esnafımıza her tarafa duyurduk. Bundan sonraki sürecin daha hassasiyetli bir şekilde takip edilmesi ve denetlenmesi içinde yoğun şekilde denetim faaliyetleri yapmaktayız. Şuan Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de 324 ekibimiz ve 3 bin üzerindeki personelimiz ile birlikte Sivas’ın tüm coğrafyasında arkadaşlarımız denetim yapmaktadır. Bu denetimin temel mantığı da aslında rehberlik etmek, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Hepimizin bir birimize karşı sorumluluğu var. Hakikaten esnaflarımızda gördük ki, içselleştirmişler. Olayı özümsemişler. Süreci, hassasiyetle takip edip kurallara uyuyorlar. İlimizin renk skalasın da sarıyız maviyi yakalamak için herkesin sorumluluğu var. Kurallara uyduğumuz zaman inşallah başarılı olacağız. Bugün esnaf ziyaretleri yapıyoruz. İş yerlerini ziyaret ediyoruz. Bilgilendiriyoruz ve Sivas halkının bu işi özümsemesi ve benimsemesi bizim işimizi çok rahatlatıyor” dedi.

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