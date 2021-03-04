Yiğidolar’ın yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi

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Süper Lig’de 28. hafta karşılaşmasında Sivasspor, konuk ettiği Hatayspor ile 22 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Süper Lig´de 12. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 33’e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021´de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar dün oynanan Hatayspor maçıyla yenilmezlik serisini ise 5 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan elde etti. Kırmızıbeyazlılar ayrıca bu sezon 30 gol atarken, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

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