Sivasspor'dan 'endişeliyiz' paylaşımı

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı ile ilgili endişesini duyurdu.

Sivasspor resmi hesaplarından paylaşılan görselde, "Anadolu kulüplerinin bir üyesi olarak, sık sık maçlarımızda başımıza gelen hakem hatalarından kaynaklı puan kayıplarının bir benzeri, şampiyonluk yaşayan takımların başına geldiğinde bir bardak suda koparılan fırtınanın etkisinin, bu hafta oynanacak Galatasaray Demir Grup Sivasspor maçına tesir etme olasılığından endişeliyiz!" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-03-04 17:57:42



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