Sivasspor’dan Galatasaray maçı öncesi “Endişeliyiz!” açıklaması

DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı ile ilgili endişe duyduğunu ifade etti.
Sivasspor, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı öncesi “Endişeliyiz!” başlıklı bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklama taraftarlar tarafından büyük etkileşim topladı.
Yapılan açıklamada, “Anadolu kulüplerinin bir üyesi olarak, sık sık maçlarımızda başımıza gelen hakem hatalarından kaynaklı puan kayıplarının bir benzeri, şampiyonluk yaşayan takımların başına geldiğinde bir bardak suda koparılan fırtınanın etkisinin, bu hafta oynanacak Galatasaray Demir Grup Sivasspor maçına tesir etme olasılığından endişeliyiz!” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.