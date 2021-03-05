Karabağ bölgesi belgesel oluyor Cumhuriyet Üniversitesi ile AZTV arasında imzalanan iş birliği ile Karabağ bölgesini konu alan belgesel filmi çekilecek

Cumhuriyet Üniversitesi ile AZTV arasında imzalanan iş birliği ile Karabağ bölgesini konu alan belgesel filmi çekilecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararasılaşma yolunda önemli çalışmalara imza atarken, iletişim alanında da adından söz ettiriyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet Üniversitesi ile Azerbaycan Televizyon ve Radyo Kurumu (AZTV) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile ilk olarak İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde AZTV Tele Radyo Akademisi öğrencilerine ve sektörde çalışanlara yönelik sertifika programı düzenlenecek. Program 15 Mart9 Nisan 2021 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) üzerinden çevrim içi olarak yürütülecek. Ayrıca Karabağ Bölgesi’ni konu alan bir belgesel film çekimi organize edilecek.

Çalışmalara yenileri eklenecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Delice, “Üniversitemizin uluslararası alanda yaptığı çalışmalara katkı sağlamak bizim için çok önemli. Kardeş ülke Azerbaycan’ın yayın kuruluşu AZTV ile imzalanan protokol kapsamında eğitim programı ve belgesel çekimleri yapılacak. İnşallah zaman içerisinde bu çalışmalara yenilerini de eklemeyi planlıyoruz. Orta ve uzun vadeli olarak iki kurum arasında ortak projeler ve etkinlikler yapılmasını arzuluyoruz. Protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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