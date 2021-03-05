Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS,(DHA) Demir Grup Sivasspor deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, geniş alan çok pas çalışmasının ardından son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan Isaac Cofie ve kaleci Muammer Yıldırım ise takımdan ayrı çalıştı. Sivasspor kafilesi yarın sabah İstanbul'a gidecek ve orada yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, 7 Mart Pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-03-05 14:53:07



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