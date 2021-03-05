Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı

DHA

Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı


Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikat düzenlendi. Gerçeği aratmayan tatbikatta, göçük altında kalanların kurtarılması canlandırıldı.
Deprem haftası dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde yapılan tatbikata Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü katıldı. Tatbikata, AFAD Müdürlüğü, ANDA Kardeşe Vefa Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İnsani Yardım Vakfı (İHH), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden oluşan yaklaşık 238 kişilik personel 57 araçla katıldı. Senaryo gereği merkez üssü 'Deliller Fayı Tecer Segmenti' hattında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kentte bulunan Organize Sanayi bölgesinde birçok işyeri ve okul binası çökerken, bazı bölgelerde yangın çıktı. İçinde öğrencilerin bulunduğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin kalorifer dairesinde doğalgaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldi. Yangın çıkan binada hasar oluştu. Senaryo gereği afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler göçük altında kalanları kurtarmak için çaba harcadı. Yaralı kurtarılan afetzedeler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.
'HER AN HAZIR OLMALIYIZ'
Başarıyla sonuçlandırılan tatbikatla ilgili açıklama yapan Vali Salih Ayhan, son günlerde kentte küçük çaplı depremler yaşandığına dikkat çekerek "Yaşamış olduğumuz depremlere göz attığımızda saatin hiçbir önemi yok her an hazırlıklı olmalıyız. Türkiye´nin en büyük fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bildiğiniz üzere geçmiş yıllarda bir heyelan oldu ve 15 vatandaşımız vefat etti. Yani tehlikeli bir fay hattı üzerinde bulunmaktayız. 2021 yılı afet eğitim yılı. Ne zaman tüm vatandaşlarımız afete hazır olur işte o zaman Türkiye afete hazırdır demektir. Deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapıp nasıl hareket etmemiz gerektiğine vakıf olmamız gerekmekte. Bu coğrafyada yaşayan herkesin bu konuyu içselleştirmesi lazım. Eğitimsizlikten kaynaklı can ve mal kayıpları meydana gelmekte. Deprem öncesinde eğitimler için harcanan her 1 lira, deprem sonrasında bizleri en az 7 liradan kurtarıyor" dedi.
'AFETLE SAVAŞTA HERKESİN GÖREVİ VAR'
İçişleri bakanlığının 2021 yılını 'Afet eğitim yılı" ilan ettiğine dikkat çeken Vali Ayhan, "Depremin ilk dakikalarında yalnız başımıza olduğumuzu bilmeli ve güçlü olmalıyız. Çünkü sadece hazırlığımız ve bilgimiz bizimle beraber. Sivas´ta farkındalık eğitimi verilen kişi sayısı 8 bin 600.  Henüz yolun başındayız. Yaklaşık 300 bin kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz. İlimizin fotoğrafını çekerek olası bir afet anında nasıl hareket etmemiz gerektiğinin hazırlığı yaptık. Türkiye´de bu hazırlığı yapan 7 ilden biri Sivas. Afet bir savaştır ve bu savaştan en küçük bireyden en yaşlısına kadar herkesin bir görevi vardır. Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Eğitim çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAlperen Yıldız
2021-03-05 19:17:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Canlı hayvan pazarı Cumartesi günleri de hizmet verecek Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları kapatılan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı, kısıtlamaların yumuşatılması ile Cumartesi günleri de hizmet verecek
YEREL HABERLER Canlı hayvan pazarı Cumartesi günleri de hizmet ...
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması (2)
YEREL HABERLER Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması (2)
Sivas’a gelen 3 gün evden çıkamayacak Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs tedbirleri kapsamın da, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün süresince bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi
YEREL HABERLER Sivas’a gelen 3 gün evden çıkamayacak Sivas İl ...
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması / Ek ...
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını ...
Yiğidolar, Galatasaray maçına iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yiğidolar, Galatasaray maçına iddialı hazırlanıyor
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması
YEREL HABERLER Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması
Gümrük kaçağı 5 ton çay böyle imha edildi Sivas’ta yaklaşık 10 yıl önce gümrük kaçağı olarak ele geçirilen 5 ton kuru çay ekipler tarafından imha edildi
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı 5 ton çay böyle imha edildi Sivas’ta ...
Tarımsal desteklemelerdeki artış çiftçilerin yüzünü güldürdü Sivas’ta mazot ve gübre desteğinin 35 TL olması çiftçilerin yüzlerini güldürdü
YEREL HABERLER Tarımsal desteklemelerdeki artış çiftçilerin yüzünü ...
Başkan Çiftçi normalleşme denetimlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi normalleşme denetimlerini sürdürdü
Covid-19 kilolarını köyle atıyorlar Sivas’ın Altınyayla ilçesi ve köylerinde Covid-19 sürecinde kilo alan kadınlar ve erkekler ilçe kaymakamlığının öncülüğünde fitness salonunda antrenman yaparak zayıflamaya çalışıyorlar
YEREL HABERLER Covid-19 kilolarını köyle atıyorlar Sivas’ın ...
Karabağ bölgesi belgesel oluyor Cumhuriyet Üniversitesi ile AZTV arasında imzalanan iş birliği ile Karabağ bölgesini konu alan belgesel filmi çekilecek
YEREL HABERLER Karabağ bölgesi belgesel oluyor Cumhuriyet ...
Sivasspor’da Claudemir şoku! 2 hafta yok
YEREL HABERLER Sivasspor’da Claudemir şoku! 2 hafta yok
Sivasspor’dan Galatasaray maçı öncesi “Endişeliyiz!” açıklaması
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Galatasaray maçı öncesi “Endişeliyiz!” ...
Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il (2)
YEREL HABERLER Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın ...
Sivasspor'dan 'endişeliyiz' paylaşımı
YEREL HABERLER Sivasspor'dan 'endişeliyiz' paylaşımı
Sivas maviye talip Sivas Valisi Salih Ayhan ilde vaka sayılarının yüz güldürdüğünü söyleyerek, “Tekrar bir kısıtlamaya gitmemek, esnaflarımızın tekrar kepenk kapatmaması için sorumsuzluk gösterenlere cezai işlem uygulayacağız’’ dedi
YEREL HABERLER Sivas maviye talip Sivas Valisi Salih Ayhan ilde vaka ...
Yiğidolar’ın yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi
YEREL HABERLER Yiğidolar’ın yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Sakaryaspor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Sakaryaspor: 2
Zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki
YEREL HABERLER Zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki
Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il
YEREL HABERLER Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın ...
Sivas’ta rehavete yer yok Covid-19 vakalarının hızla düştüğü Sivas’ta denetimler aralıksız sürdürülüyor. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın da katıldığı geniş kapsamlı denetimlerde 324 ekip ve 3 binin üzerindeki personel görev aldı
YEREL HABERLER Sivas’ta rehavete yer yok Covid-19 vakalarının hızla ...
Vefat eden şehit kardeşi polis memuru için tören Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden şehit kardeşi polis memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Vefat eden şehit kardeşi polis memuru için ...