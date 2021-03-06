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Eriyen buz tabakası rekortmen sporcuya sürpriz yaşattı Dünya dalış rekortmeni Birgül Erken, yeni bir rekor denemesi için gittiği Sivas’ta buzların eridiğini görünce bu kez dünya kadınları için daldı

İHA

Eriyen buz tabakası rekortmen sporcuya sürpriz yaşattı Dünya dalış rekortmeni Birgül Erken, yeni bir rekor denemesi için gittiği Sivas’ta buzların eridiğini görünce bu kez dünya kadınları için daldı

Dünya dalış rekortmeni Birgül Erken, yeni bir rekor denemesi için gittiği Sivas’ta buzların eridiğini görünce dünya kadınlarına atfen daldı.
Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, ‘Buz altında paletle en uzun mesafe’ Dünya rekorunu kırmak için Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge gölünü tercih etti. Geçtiğimiz ay hava sıcaklığının eksi 30 dereceye düşmesiyle yer yer 30 santimetreyi bulan buzla kaplanan Tödürge gölünde, sıcakların artması ile buz tabakası hızla eridi. Dünya rekortmeni Erken ve ekibi, buz tabakasının yetersiz olduğu gölde ‘Buz altında paletle en uzun mesafe’ dünya rekoru için deneme dalışı gerçekleştiremedi. Milli sporcu, güzelliğiyle büyüleyen Tödürge gölünde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe atfen buz altında dalış gerçekleştirdi. Erken’e dalışta, dalış eğitmeni Erdinç Ergün eşlik etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne atfen yapılan dalış sualtı fotoğrafçısı Murat Kaptan tarafından da ölümsüzleştirildi. Erken, dalış sonrası yöreye özgü olan ‘Zara bebekleriyle’ kadınlar günü mesajı verdi.
Rekortmen sporcu, seneye rekor için yeniden dalacak
Milli sporcu Erken, buzun yeterli kalınlıkta olmamasından dolayı rekor denemesi gerçekleştiremediğini belirterek “Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge gölündeyiz. Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen bir dalış gerçekleştirdik. Aslında bir buz altı rekoru denemek istemiştik. Bu rekoru artık Türklerin elinden alamayacakları kadar ileri bir metreye taşımak istedik ama ne yazık ki hava şartları izin vermedi. Buz yeterli kalınlıkta değildi. Yine de biz Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen bir dalış gerçekleştirdik. Su hala soğuk, bizi zora soktu. Niyet rekoraydı, diliyorum seneye daha erken bir vakitte buzun kalınlığının uygun olduğu bir vakitte geleceğiz ve Guiness Dünya rekorunu buradan duyuracağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türk kadınının gücünü göstermek istedik. Fırsat verilirse çok başarılı işlere imza atabiliyor. Bende rekortmen bir dalgıç olarak daha güzel başarılar için sahadayım. Her türlü zorluğa göğüs geren kadınlarımıza ithaf etmek istiyorum, bu dalışımızı. Kadınların gücünü ve içlerindeki o dirayetli gücü ortaya çıkarmalarını istiyorum. Bizim medeniyetimizde çok değer verilmiştir. Geçmişten bu güne baktığımızda. Huzurlu bir toplum yapısının temelini atıyoruz, kadınlara değer vererek. Tabi bunu bir günde değil bir yıl boyunca hep hatırlamamız gerekiyor. Sivas'ta kırmayı planladığım buzaltı Guinness Dünya Rekoru denemesinde öyle bir rekor kıracağım ki bir daha kimse bu rekoru elimizden alamayacak. Uzun yıllar Dünya rekorları sayfalarına ülkemizin adını altın harflerle yazdıracağız. Bu rekor ve Tödürge Gölü konuşulacak "dedi.
Zara kaymakamı Mehmet Sayın ise burada yaptığı açıklamada, “Bu gün Zara’dayız, Tödürge gölündeyiz. Geçen yıl tanıştığımız serbest dalışcımız Birgül Erken hanımefendiyle geçen yıl burada bir çalışma yapmıştık. Bu yılda neler yapabiliriz diye araştırma yaptık. Tödürge gölünde kış döneminde buz altı dalışı rekoru denemesi yapılabileceğiyle ilgili bir görüş ortaya çıktı. Bu yılda tekrar randevulaştık. Sağ olsunlar, geldiler. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle. Mevsim itibariyle bir hafta, 10 gün önce biraz daha iyiydi ama şuan buzlanma istenilen kadar olmadığı için dalış istenilen seviyede gerçekleşmedi. Yine de yörenin tanıtımı açısından güzel oldu. Ben kendilerine teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine havaların müsait olması durumunda tekrardan bu programımız gerçekleştirmek istiyoruz. Rekorun bir Fransız’da olduğunu ifade etti. Bu rekoru en kısa sürede Türk kadınları adına kırmayı hedeflediğini söyledi. Bizde sonuna kadar destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

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