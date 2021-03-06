'Kolajen deposu' pöçe yoğun talep

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kolajen deposu' pöçe yoğun talep

DHA

'Kolajen deposu' pöçe yoğun talep


Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, dananın kuyruk sokumundan yapılan ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen pöç yemeği, müşteriler tarafından çok beğeniliyor. İçindeki kolajenle kalp ve damar hastalıkları, cilt rahatsızlıkları ile eklem sorunlarına iyi geldiği kaydedilen pöç, özellikle bölgede sıklıkla tercih ediliyor.
Et ve Süt Kurumu'ndan 2018'de emekli olan Abdülkerim Yıldız (54) ve eşi Hatice Yıldız (54), KOSGEB'den aldıkları destekle kent merkezinde esnaf lokantası açarak, pöç yemeği ve çorbasıyla ünlendi. Dananın kuyruğundan hazırlanan ve içindeki kolajen yapısıyla kalp ve damar hastalıkları, cilt rahatsızlıkları ile özellikle eklem sorunlarına iyi geldiği belirtilen pöç yemeği, lezzetiyle de bilenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Pöç, tüketildiği zaman uzun süre tok tutmasıyla da talep görüyor. Orta Anadolu'ya özgü bu yemeği kentte nadir tanıyan olduğunu belirten pöç ustası Abdülkerim Yıldız, 'mucize' olarak nitelendirdiği çorbayı herkese tavsiye ediyor.
'KIRIK, ÇIKIK, KALP RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELDİĞİNİ ÖĞRENDİK´
Pöç yemeğini anlatan aşçı Abdülkerim Yıldız, "Pöç, büyükbaşın kuyruğudur. Kolajen deposu olan pöç, aynı zamanda eklem ağrıları, kırık, çıkık, cilt ve kalp hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor. İnsanlar bunu akşamdan kelle fırınlarına verip sabah alıp tüketiyorlar. Evlerde de hanımlar pöçü temizleyip düdüklü tencerelerde pişirerek tüketebilirler. Suyu çorbalarda, yemeklerde kullanılırken eti de bütün yemeklerde kullanılabiliyor. Biz pandemi döneminden önce pöç yapmaya başladık. Maliyeti çok yüksek ama gerekli olan bir besin maddesi olduğu için bu pek de önemli olmuyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki doktorlarımıza pöçü sorduk. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda kırık, çıkık, cilt, kalp rahatsızlıklarına iyi geldiğini öğrendik. Mutlaka 15 günde bir hem çocukların hem de bireyin kendisinin tüketmesi çok önemli. Pöçü ilk kez tüketen müşterilerim paçaya benzetip ağır olduğunu söylediler. Pişirilirken öncelikle yaklaşık 1-2 saat soğuk suyun içinde bekletiliyor. Güzelce temizledikten sonra eklem yerlerinden ayırıyoruz. Daha sonra düdüklü tencerede yaklaşık 3-4 saat pişiriyoruz. Pişirdikten sonra çorba için kemiklerini ayırıyoruz" diye konuştu. 
'ANNEM RAHATSIZLANINCA PÖÇ ÇORBASI GÖTÜRÜYORUZ'
Pöç çorbasını devamlı tükettiğini söyleyen müşterilerden Mehmet Kuruçay (38), "Burası açıldığı günden beri düzenli olarak gelirim. Sivas´a özgü olan pöç çorbasını düzenli olarak tüketmeye çalışıyorum. Özellikle kırgınlık hissettiğim ve hasta olduğum zaman içiyorum bu çorbayı. Hasta olduğumuz zaman bu çorba bayağı insanı zinde ve tok tutuyor. Yaşlı bir annemiz var, o rahatsızlandığı zaman muhakkak pöç çorbası alıp götürüyoruz. Çorbanın tadı çok güzel ve şifa deposu. İçerisindeki kolajen özellikle yüze sürülerek cilde iyi geliyor" dedi. 
Talha Eser Yıldız (20) ise "Buraya gelip pöç çorbasını keşfettik. Özellikle hastalanıp grip olduğumuzda, üzerimizde kırgınlık varsa pöç çorbasını kesin tüketiyoruz. Pandemi döneminde, hastalığın ortada olduğu bugünlerde tüketmeye özen gösteriyoruz. Pöç çorbası gribe, eklem ağrılarına, yaşlılara iyi geliyor. Sağlığın yanı sıra pöç çorbası tok tutuyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2021-03-06 08:33:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eriyen buz tabakası rekortmen sporcuya sürpriz yaşattı Dünya dalış rekortmeni Birgül Erken, yeni bir rekor denemesi için gittiği Sivas’ta buzların eridiğini görünce bu kez dünya kadınları için daldı
YEREL HABERLER Eriyen buz tabakası rekortmen sporcuya sürpriz ...
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek Sivas Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Safahat Kitap Okuma Yarışmasına katılan öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. 5 bin öğrencinin katıldığı sınav sonucu dereceye giren 300 öğrenci İstanbul, Ankara ve Çanakkale gezisinin yanı sıra tablet bilgisayarla ödüllendirilecek.
YEREL HABERLER Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek Sivas ...
Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Canlı hayvan pazarı Cumartesi günleri de hizmet verecek Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları kapatılan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı, kısıtlamaların yumuşatılması ile Cumartesi günleri de hizmet verecek
YEREL HABERLER Canlı hayvan pazarı Cumartesi günleri de hizmet ...
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması (2)
YEREL HABERLER Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması (2)
Sivas’a gelen 3 gün evden çıkamayacak Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs tedbirleri kapsamın da, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün süresince bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi
YEREL HABERLER Sivas’a gelen 3 gün evden çıkamayacak Sivas İl ...
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması / Ek ...
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını ...
Yiğidolar, Galatasaray maçına iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yiğidolar, Galatasaray maçına iddialı hazırlanıyor
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması
YEREL HABERLER Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması
Gümrük kaçağı 5 ton çay böyle imha edildi Sivas’ta yaklaşık 10 yıl önce gümrük kaçağı olarak ele geçirilen 5 ton kuru çay ekipler tarafından imha edildi
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı 5 ton çay böyle imha edildi Sivas’ta ...
Tarımsal desteklemelerdeki artış çiftçilerin yüzünü güldürdü Sivas’ta mazot ve gübre desteğinin 35 TL olması çiftçilerin yüzlerini güldürdü
YEREL HABERLER Tarımsal desteklemelerdeki artış çiftçilerin yüzünü ...
Başkan Çiftçi normalleşme denetimlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi normalleşme denetimlerini sürdürdü
Covid-19 kilolarını köyle atıyorlar Sivas’ın Altınyayla ilçesi ve köylerinde Covid-19 sürecinde kilo alan kadınlar ve erkekler ilçe kaymakamlığının öncülüğünde fitness salonunda antrenman yaparak zayıflamaya çalışıyorlar
YEREL HABERLER Covid-19 kilolarını köyle atıyorlar Sivas’ın ...
Karabağ bölgesi belgesel oluyor Cumhuriyet Üniversitesi ile AZTV arasında imzalanan iş birliği ile Karabağ bölgesini konu alan belgesel filmi çekilecek
YEREL HABERLER Karabağ bölgesi belgesel oluyor Cumhuriyet ...
Sivasspor’da Claudemir şoku! 2 hafta yok
YEREL HABERLER Sivasspor’da Claudemir şoku! 2 hafta yok
Sivasspor’dan Galatasaray maçı öncesi “Endişeliyiz!” açıklaması
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Galatasaray maçı öncesi “Endişeliyiz!” ...
Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il (2)
YEREL HABERLER Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın ...
Sivasspor'dan 'endişeliyiz' paylaşımı
YEREL HABERLER Sivasspor'dan 'endişeliyiz' paylaşımı
Sivas maviye talip Sivas Valisi Salih Ayhan ilde vaka sayılarının yüz güldürdüğünü söyleyerek, “Tekrar bir kısıtlamaya gitmemek, esnaflarımızın tekrar kepenk kapatmaması için sorumsuzluk gösterenlere cezai işlem uygulayacağız’’ dedi
YEREL HABERLER Sivas maviye talip Sivas Valisi Salih Ayhan ilde vaka ...
Yiğidolar’ın yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi
YEREL HABERLER Yiğidolar’ın yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Sakaryaspor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Sakaryaspor: 2
Zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki
YEREL HABERLER Zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki