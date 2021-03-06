Milli sporcudan Sivas'ta 'Kadınlar Günü' dalışı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli sporcudan Sivas'ta 'Kadınlar Günü' dalışı 

DHA

Milli sporcudan Sivas'ta 'Kadınlar Günü' dalışı 


Hüsnü Ümit AVCI/ZARA (Sivas), (DHA)MİLLİ sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesi yakınlarındaki kentin en büyük gölü olan Tödürge Gölü'nde, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla dalış gerçekleştirdi.
Milli dalış sporcusu Birgül Erken, Zara Kaymakamlığı'nca davet edildiği Sivas'ta, kentin en büyük gölü olan ve 'kuş cenneti' olarak da bilinen Tödürge Gölü'nde 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla dalış gerçekleştirdi. Dalış etkinliğine Kaymakam Mehmet Sayın, ilçe kurum müdürleri, dalış eğiticileri ve ilçe protokolü katıldı. İlk olarak buz altı dalışı için rekor denemesi yapmak isteyen milli sporcu Erken, yüzeydeki kütlenin yetersiz olması nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. Daha sonra dalış yapan Erken, bazı bölümleri kısmen buzla kaplı gölde, Zara'nın yöresel oyuncak bebekleri ile su altında poz verdi.
'KADINI BİR GÜN DEĞİL HER GÜN HATIRLAMALIYIZ'
Birgül Erken, 8 Mart'ın tüm dünya kadınları için anlamlı gün olduğunu belirterek, "Aslında buz altı rekoru denemek ve bu rekoru Türklerin elinden alamayacakları kadar ileri metreye taşımak istedik ama ne yazık ki hava şartları izin vermedi. Göldeki donmuş buz yeteri kalınlıkta değildi. Yine de Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen bir dalış gerçekleştirdik. Su hala soğuk ve buzların erimesi de bizi biraz zora soktu. Niyet rekor kırmaktı. Dilerim seneye daha erken, buzun kalınlığının uygun olduğu vakitte geleceğiz ve Guinness rekorunu tüm dünyaya duyuracağız. Türk kadınının gücünü göstermek istedik çünkü fırsat verildiği zaman Türk kadını çok başarılı işlere imza atıyor. Bir milli sporcu ve dalışçı olarak daha güzel başarılar için sahadayım. Bu dalışı her türlü zorluğa göğüs geren kadınlarımıza ithaf ediyorum. Kadınlardan içlerindeki o dirayetli gücü ortaya çıkarmalarını istiyorum. Toplum hayatında ailede başlayan, kadınlara verilen bu değer geçmişten bugüne gelmiştir. Toplumun güçlenmesi, huzurlu bir toplum yapısının temeli için önemli. Kadını bir gün değil her gün hatırlamalıyız" dedi.
'YÖREMİZİN GÜZEL TANITIMI OLDU'
Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ise "Geçen yıl yine burada ağırladığımız serbest dalıcımız ile bölgede ne yapabileceğimiz üzerine düşünürken, gölde buz altı dalışı yapabileceğimiz görüşü ortaya çıktı. Bu yıl da 'Dünya Kadınlar Günü' vesilesiyle dalış gerçekleştirmek için buraya geldiler. Mevsim nedeniyle buzlanma şu anda istenilen kalınlıkta olmadığı için dalış tam olarak istenilen seviyede gerçekleşmedi ama yörenin tanıtılması adına da çok güzel oldu. Havaların müsait olması durumunda da inşallah bundan sonraki süreçte de bu programımızı gerçekleştirmek istiyoruz. En kısa zamanda da Türk kadınları adına Fransız sporcu da olan dalış rekorunu alacağız. Sporcumuzu sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Sivas / Zara Hüsnü Ümit AVCI
2021-03-06 08:34:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kolajen deposu' pöçe yoğun talep
YEREL HABERLER 'Kolajen deposu' pöçe yoğun talep
Eriyen buz tabakası rekortmen sporcuya sürpriz yaşattı Dünya dalış rekortmeni Birgül Erken, yeni bir rekor denemesi için gittiği Sivas’ta buzların eridiğini görünce bu kez dünya kadınları için daldı
YEREL HABERLER Eriyen buz tabakası rekortmen sporcuya sürpriz ...
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek Sivas Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Safahat Kitap Okuma Yarışmasına katılan öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. 5 bin öğrencinin katıldığı sınav sonucu dereceye giren 300 öğrenci İstanbul, Ankara ve Çanakkale gezisinin yanı sıra tablet bilgisayarla ödüllendirilecek.
YEREL HABERLER Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek Sivas ...
Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Canlı hayvan pazarı Cumartesi günleri de hizmet verecek Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları kapatılan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı, kısıtlamaların yumuşatılması ile Cumartesi günleri de hizmet verecek
YEREL HABERLER Canlı hayvan pazarı Cumartesi günleri de hizmet ...
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması (2)
YEREL HABERLER Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması (2)
Sivas’a gelen 3 gün evden çıkamayacak Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs tedbirleri kapsamın da, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün süresince bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi
YEREL HABERLER Sivas’a gelen 3 gün evden çıkamayacak Sivas İl ...
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması / Ek ...
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını ...
Yiğidolar, Galatasaray maçına iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yiğidolar, Galatasaray maçına iddialı hazırlanıyor
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması
YEREL HABERLER Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması
Gümrük kaçağı 5 ton çay böyle imha edildi Sivas’ta yaklaşık 10 yıl önce gümrük kaçağı olarak ele geçirilen 5 ton kuru çay ekipler tarafından imha edildi
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı 5 ton çay böyle imha edildi Sivas’ta ...
Tarımsal desteklemelerdeki artış çiftçilerin yüzünü güldürdü Sivas’ta mazot ve gübre desteğinin 35 TL olması çiftçilerin yüzlerini güldürdü
YEREL HABERLER Tarımsal desteklemelerdeki artış çiftçilerin yüzünü ...
Başkan Çiftçi normalleşme denetimlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi normalleşme denetimlerini sürdürdü
Covid-19 kilolarını köyle atıyorlar Sivas’ın Altınyayla ilçesi ve köylerinde Covid-19 sürecinde kilo alan kadınlar ve erkekler ilçe kaymakamlığının öncülüğünde fitness salonunda antrenman yaparak zayıflamaya çalışıyorlar
YEREL HABERLER Covid-19 kilolarını köyle atıyorlar Sivas’ın ...
Karabağ bölgesi belgesel oluyor Cumhuriyet Üniversitesi ile AZTV arasında imzalanan iş birliği ile Karabağ bölgesini konu alan belgesel filmi çekilecek
YEREL HABERLER Karabağ bölgesi belgesel oluyor Cumhuriyet ...
Sivasspor’da Claudemir şoku! 2 hafta yok
YEREL HABERLER Sivasspor’da Claudemir şoku! 2 hafta yok
Sivasspor’dan Galatasaray maçı öncesi “Endişeliyiz!” açıklaması
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Galatasaray maçı öncesi “Endişeliyiz!” ...
Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın il (2)
YEREL HABERLER Esnafı denetleyen Vali Ayhan: Sivas, maviye en yakın ...
Sivasspor'dan 'endişeliyiz' paylaşımı
YEREL HABERLER Sivasspor'dan 'endişeliyiz' paylaşımı
Sivas maviye talip Sivas Valisi Salih Ayhan ilde vaka sayılarının yüz güldürdüğünü söyleyerek, “Tekrar bir kısıtlamaya gitmemek, esnaflarımızın tekrar kepenk kapatmaması için sorumsuzluk gösterenlere cezai işlem uygulayacağız’’ dedi
YEREL HABERLER Sivas maviye talip Sivas Valisi Salih Ayhan ilde vaka ...
Yiğidolar’ın yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi
YEREL HABERLER Yiğidolar’ın yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Sakaryaspor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Sakaryaspor: 2