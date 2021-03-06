Birçok kurum adını sayıp dolandırdılar, yakalanmaları fazla sürmedi Birçok kurumun ismini kullanarak köylerden küçükbaş hayvan toplayan dolandırıcılar jandarma ekiplerinden kaçamadı

Birçok kurumun ismini kullanarak köylerden küçükbaş hayvan toplayan dolandırıcılar jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta yaşandı. İnsanların yardımseverliğini suiistimal ederek dolandırıcılık yapan iki kişi bilindik bir yöntem denedi. Hedef olarak hayvancılık yapan köy sakinlerini seçen dolandırıcılar kendilerini; Valilik, Kaymakamlık, Karayolları, Maliye, Lösemi ve Engelli Dernek Başkanı veya personeli olarak tanıttı. Hayır amaçlı küçükbaş hayvan satın almak istediklerini belirttiler. Sivas’ın çeşitli köylerinde 4 kişi, güvendikleri dolandırıcılara 12 adet koyun teslim etti. Ancak paralarını alamadılar. Paralarını alamayan köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile kimlikleri tespit edilen H.A. (41) ve S.K.(39) takibe alındı. Kullandıkları aracın plakası da tespit edilen iki kişi PTS sistemi üzerinden araştırıldı. Son on gün içerisinde Ağrı, Erzurum, Erzincan illerinde bulundukları tespit edilen dolandırıcılar geçtiğimiz gün Sivas’ta Çukurbelen mevkiinde yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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