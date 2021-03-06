Gürün Kaymakamlığı engelliler için 2 adet motorlu araç satın alındı Sivas’ın Gürün ilçesinde hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan 2 adet motorlu araç, engelli vatandaşların ailelerine teslim edildi.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Gürün ilçesinde hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan 2 adet motorlu araç, engelli vatandaşların ailelerine teslim edildi.

Gürün’de Kaymakam Kadir Algın öncülüğünde hayırsever vatandaşların destekleriyle engelli vatandaşların hizmetine sunulmak üzere 2 adet motorlu araç satın alındı. Hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan 2 adet tam otomatik elektrikli motor, engelli iki vatandaşın ailesine teslim edildi.

Gürün Kaymakam Kadir Algın, engelli vatandaşlara destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.