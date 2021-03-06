Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 - Aksaray Belediye Gençlikspor: 30

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Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Sivas Belediyespor Kulübü, Aksaray Belediye Gençlik Kulübü’nü konuk etti. Sivas Belediyespor mücadeleyi 3530 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas Belediyespor ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 1510 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Sivas, kontrolü eline aldı ve maçı 5 sayı farkla 3530 kazandı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 6’ya çıkartarak 10. sıraya yerleşti. Aksaray ise 6 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.

Karşılaşmayı Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.

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