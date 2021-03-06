Sivasspor’da kritik maç öncesi 5 eksik!

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Süper Lig’in 29. haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak DG Sivasspor’da 5 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Sivasspor’da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka, Claudemir ve kaleci Muammer Yıldırım sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Diğer yandan Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızıbeyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Mustapha Yatabare, Galatasaray karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

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