Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

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Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Kasımpaşa Lüleburgaz Tesisleri'nde yağmur altında basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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