Mustapha Yatabare cezalı duruma düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor’un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Yatabare sahasında oynayacakları Karagümrük karşılaşmasında yer alamayacak.

Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Hakan Arslan ve Mustapha Yatabare karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 43. dakikasında sarı kart gören Yatabare cezalı duruma düştü. Yatabare sahasında oynayacakları Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.