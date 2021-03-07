Sivasspor’da Max Gradel kırmızı kart gördü!

DG Sivasspor’un golcü futbolcusu Max Gradel, Galatasaray maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Gradel, gelecek hafta Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.
Süper Lig’in 29. haftasında 22 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray Sivasspor karşılaşmasının 32. dakikasında kırmızıbeyazlıların tecrübeli futbolcusu Max Gradel, sarı kart gördü. Maçın 90. dakikasında da rakibine yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan 2. sarı karttan kırmızı kartını çıkardı ve Gradel oyun dışı kaldı.
Gradel, Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.