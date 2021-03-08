Sivasspor 6 maçtır yenilmiyor

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Süper Lig’de 29. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, konuk olduğu Galatasaray ile 22 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 13. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 34’e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar dün oynanan Galatasaray karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 6 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan elde etti. Kırmızıbeyazlılar ayrıca bu sezon 32 gol atarken, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

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