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Menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görülüyor, dikkat Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, rahim kanserinin en sık görülen jinekolojik kanser olduğunu ifade ederek sıklıkla menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görüldüğünüm söyledi

İHA

Menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görülüyor, dikkat Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, rahim kanserinin en sık görülen jinekolojik kanser olduğunu ifade ederek sıklıkla menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görüldüğünüm söyledi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, rahim kanserinin en sık görülen jinekolojik kanser olduğunu ifade ederek sıklıkla menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görüldüğünü söyledi.
Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, son adetten yıllar sonra vajinada görülen kanamanın neden olabileceği kadın hastalıkları konusunda önemli bilgiler verdi. Bu tür kanamaların dikkate alınması gerektiğini belirten Cömert, “Son adetten sonra bir yıl süreyle adet olmamayı menopoz olarak kabul ediyoruz ve bu dönemden sonra ortaya çıkacak kanama durumlarını dikkate almamız gerekiyor. İyi haber şu ki; bu dönemde ortaya çıkan kanamaların büyük kısmı vajinal atrofi, uterus myomları ve ya polipler gibi iyi huylu değişikliklerden kaynaklanır. Bu durumu ciddiye almamızın sebebi ise daha düşük oranda da olsa rahim kanserinin bu kanamaya sebep olma ihtimalinin bulunmasıdır. Menopoz sonrası dönemde olan her kanama mutlaka doktorunuz tarafından değerlendirilmelidir” dedi.

Son yıllarda görülme oranı artıyor
Son yıllarda rahim kanserinin görülme oranının arttığına dikkat çeken Cömert, “Rahim kanseri en sık görülen jinekolojik kanserdir. Sıklıkla menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görülür. Ne yazık ki halen rahim kanseri için bir tarama yöntemi yok. Son yıllarda rahim kanseri görülme oranları artış göstermekte. Bu artışta obezitenin ve şeker hastalığının toplumda giderek yaygınlaşmasının da büyük etkisi vardır. Kanser riskini arttıran durumları su şekilde sıralayabiliriz; İleri yaş özellikle 60 ve üzeri, erken yaşta adet görmeye başlamak (12 yaş öncesi), geç menopoz (55 yaş ve sonrası, doğum yapmamış olmak, obezite, düzensiz adet görmek, aile öyküsü, ilaç kullanımı” ifadelerini kullandı.

Kanama varsa hemen doktora başvurun
Menopoz sonrası kanamalarda zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini ifade eden Cömert, “Bu durumda derhal doktorunuzla konuyu paylaşın ve doktorunuzun önerilerini dikkate alın. Başta da belirttiğimiz gibi bu kanamalar sıklıkla iyi huylu değişikliklerden kaynaklanır ancak olası kanseröz değişiklikleri atlamamak gerekir. Rahim kanserinin erken dönemde kanama şikayetine sebep olması erken tanı ve tedavi seçeneklerini doğurur. Önemli olan kanama şikayeti ile karşılaşıldığında zaman kaybetmeden doktora başvurmaktır. Menopoz sonrası kanaması olan bir hastada öncelikle dikkatli bir jinekolojik muayene yapmak gerekir. Bu muayene ile dış genital organlar, vajen, rahim ağzı ve karın alt kısmı değerlendirilmesi dikkatlice yapılır. Ardından Ultrasonografi ile basit, ağrısız, kısa süren bir değerlendirme yapılır. Burada özellikle rahim içi dokunun kalınlığı ve düzenli olup olmaması gibi durumlar gözden geçirilir. Sonraki basamakta rahim içi dokudan biyopsi almak vardır. Bu işlem sıklıkla muayene esnasında ince plastik bir tüp yardımıyla kolayca yapılabilmektedir. İşlem esnasında çok kısa süreyle, ancak bir adet sancısı kadar ağrı hissedilir. Alınan örnek patoloji laboratuvarında değerlendirilir. Menopoz sonrası tekrarlanan kanamaların tekrar sonrası yeniden araştırılması gerektiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op .Dr. Nadir Cömert, “Menopoz sonrası vajinal kanamanız oldu ve doktorunuza başvurdunuz. İlk değerlendirme sonrası kanamanın kanser ile ilgili olmadığı sonucuna vardınız ve bir sure sonra tekrar kanamanız oldu. Bu durum gözden kaçan bir şey olmaması için tekrar değerlendirilmeyi gerektirir. Rahim kanseri sıklıkla vajinal kanamaya sebep olarak erken dönemde bulgu verir. Bu da erken teşhis ve tedavi demektir. Öyle ki çok erken dönemde yapılan cerrahi müdahale tedavi için tek başına yeterli olabilmektedir” şeklinde konuştu.

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