Binanın çatısına çıkan çocuk ekipleri harekete geçirdi, ‘bir şey yapmıyordum’ diyerek kendini savundu

Sivas’ta yaşadığı apartmanın çatısına çıkan 13 yaşındaki çocuk, ekipleri harekete geçirdi; 'Bir şey yapmıyordum' diyerek kendini savunan çocuğun çatıya neden çıktığını kimse anlayamadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Fatih Mahallesi 20. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. 4 katlı apartmanın çatısında bir çocuk olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. S.K. isimli 13 yaşındaki çocuk ekiplerin gelmesi üzerine çatıdan indi ve ambulansa alındı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çocukla görüştü. Çocuk, herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması üzerine annesiyle birlikte evine gitti. 13 yaşındaki çocuk, gazetelerin çatıda ne yapıyordun sorusunaysa ‘Bir şey yapmıyordum’ şeklinde cevap verdi. Küçük çocuğun neden çatıya çıktığını kimse anlayamadı.

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