Başkan Bilgin; “Bütün kötülüklerden kurtuluş diliyorum” Başkan Hilmi Bilgin, “Her geçen gün kirlenen, güçlünün güçsüzü ezdiği, zenginin fakiri küçülttüğü, salgın hastalıkların yayıldığı şu günlerde mübarek Miraç Gecemiz kurtuluşumuza vesile olsun’’ dedi

Başkan Hilmi Bilgin, “Her geçen gün kirlenen, güçlünün güçsüzü ezdiği, zenginin fakiri küçülttüğü, salgın hastalıkların yayıldığı şu günlerde mübarek Miraç Gecemiz kurtuluşumuza vesile olsun’’ dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Miraç Kandili münasebetiyle açıklama yaparak İslâm âleminin miracını kutladı. Başkan Bilgin, “Miraç; bize zaman ve mekân mefhumunun ortadan kalktığının, Rabbimizin kudreti karşında hiçbir kudretin olmadığının göstergesidir. Rabbimizin huzuruna durduğumuz ve ona kulluğumuzu gösterdiğimiz namazlarımızın ve bu gibi özel gecelerde yaptığımız ibadetlerimizin tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

“Salgın hastalıktan ve bütün kötülüklerden kurtuluş diliyorum”

Başkan Hilmi Bilgin, “Her geçen gün kirlenen, güçlünün güçsüzü ezdiği, zenginin fakiri küçülttüğü, sudan sebeplerle ortaya çıkan savaşların insanları yok ettiği, toplumların sızısının arttığı ve salgın hastalıkların yayıldığı şu günlerde mübarek Miraç Gecemiz kurtuluşumuza vesile olsun. Bu gecelerin faziletini bilerek idrak etmeli ve Rabbimizden insanlığın kurtuluşunu dilemeliyiz. Bu vesile ile Miraç Kandilinizi kutluyor; Rabbimden, tüm dünyanın içinde bulunduğu salgın hastalık durumundan ve bütün kötülüklerden kurtuluşunu diliyorum” ifadelerine kullandı.

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