Sivas’ta Covid-19 denetimleri Sivas İl Özel İdaresi ekipleri kentte sürdürülen korona virüs denetimlerine hız kesmeden devam ediyor

Sivas İl Özel İdaresi ekipleri kentte sürdürülen korona virüs denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının Valiliklere gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında ülke genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor. Sivas’ta da İl Özel İdaresine bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde yer alan mahallelerde Covid19 tedbirlerini yerinde denetliyor. İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler de sorumluluk sahası olarak belirlenen; Yenişehir Mahallesi, Kızılırmak Mahallesi, Pulur Mahallesi ve Demircilerardı Mahallesinde denetlemelerini sürdürüyor.

Denetimler devam ediyor

Bugün ise İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar ve masaj salonları denetlenerek alınan tedbirler ve önlemler yerinde incelendi. Ekipler esnafları ve vatandaşları alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi. İlerleyen günlerde de denetlemeler hız kesmeden devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.