Gürünlü kadınların ürettiği doğal ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu

Sivas’ın Gürün ilçesinde kadın girişimciler tarafından üretilen organik ürünler, tanıtım toplantısında vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sivas Valiliği tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi’ tanıtım toplantısı düzenlendi. Tanıtım toplantısına, Gürün Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Gürün Hanımeli Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’nin ürettiği organik ürünler renk kattı.

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, “Gürün Hanımeli Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifimiz yeni kuruldu. Kısa sürede güzel işler yaptı. İlçemizde yetişen Kayısı, Dut gibi ürünlerden oluşan ürünleri organik olarak halka sunuyor. Hem ilçemizin tanıtımı yapıyorlar hem de yöresel ürünlerimizi doğrudan halka ulaştırıyorlar. Gürün Hanımeli Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifimizin kuruluşuna katı sağlana Valimiz Salih Ayhan ve Gürün Kaymakamımız Kadir Argın’a teşekkür ediyorum” dedi.

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