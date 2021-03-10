Cumhuriyet üniversitesi bu alanda 2. Oldu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, YÖK İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre “Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı Sayısı” bakımından 2. Oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet üniversitesi bu alanda 2. Oldu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, YÖK İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre “Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı Sayısı” bakımından 2. Oldu

İHA

Cumhuriyet üniversitesi bu alanda 2. Oldu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, YÖK İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre “Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı Sayısı” bakımından 2. Oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, YÖK İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre “Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı Sayısı” bakımından 92 öğretim elemanı katılımı ile 2. oldu.
Uluslararası İlişkiler Ofisi 2019 yılı YÖK İzleme ve Değerlendirme Genel Raporunda “Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gelen Öğretim Elemanı Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler” kategorisinde gerçekleşen hareketlilikler kapsamında 70 gelen öğretim elemanı ile 3’üncü sırada yer almıştı.
YÖK İzleme ve Değerlendirme Genel Raporunda ise bu başarımızı daha da artırarak “Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı Sayısı” kategorisinde bir önceki yıl gerçekleşen hareketlilikler kapsamında 92 giden öğretim elemanı ile 2’nci sırada yer aldı. Ayrıca 2020’de 26’sı öğrenci ve 7’si personel olmak üzere 33 kişi SCÜ’ye gelirken, 30’u personel, 14’ü öğrenci olmak üzere 44 kişi yurt dışına gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Hasan Hüseyin Erin, dükkanında 'acemi birliği' adını verdiği köşede hayattakilerin 'usta birliği' adını verdiği bölümde ise ölenlerin fotoğraflarını sergiliyor
YEREL HABERLER Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor Sivas’ın ...
Gürünlü kadınların ürettiği doğal ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER Gürünlü kadınların ürettiği doğal ürünler ...
Sivas’ta protesto edilen senet sayısı düştü Geçtiğimiz yılın ilk ayında 336 senedin protesto edildiği Sivas’ta 2021 yılının Ocak ayında 175 senet protesto edildi.
YEREL HABERLER Sivas’ta protesto edilen senet sayısı ...
YHT, Sivas'ta ilk kez tarihi tren garında
YEREL HABERLER YHT, Sivas'ta ilk kez tarihi tren garında
Yüksek Hızlı Tren ilk kez Sivas tren garında Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren test sürüşlerine devam ederken, Yüksek Hızlı Tren ilk kez tarihi Sivas Garına giriş yaptı
YEREL HABERLER Yüksek Hızlı Tren ilk kez Sivas tren garında Ankara- ...
Sivas’ta Covid-19 denetimleri Sivas İl Özel İdaresi ekipleri kentte sürdürülen korona virüs denetimlerine hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Sivas’ta Covid-19 denetimleri Sivas İl Özel İdaresi ...
Başkan Bilgin; “Bütün kötülüklerden kurtuluş diliyorum” Başkan Hilmi Bilgin, “Her geçen gün kirlenen, güçlünün güçsüzü ezdiği, zenginin fakiri küçülttüğü, salgın hastalıkların yayıldığı şu günlerde mübarek Miraç Gecemiz kurtuluşumuza vesile olsun’’ dedi
YEREL HABERLER Başkan Bilgin; “Bütün kötülüklerden kurtuluş ...
İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye desteği
YEREL HABERLER İş insanlarından, İmranlı'daki öğrencilere kırtasiye ...
Binanın çatısına çıkan çocuk ekipleri harekete geçirdi, ‘bir şey yapmıyordum’ diyerek kendini savundu
YEREL HABERLER Binanın çatısına çıkan çocuk ekipleri harekete ...
Çatıda hareketsiz halde duran çocuk, paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Çatıda hareketsiz halde duran çocuk, paniğe neden ...
Sivas’tan çok Sivaslı İstanbul’da yaşıyor TÜİK verilerine göre Sivas’ta 564 bin 444 Sivaslı yaşarken İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı ise 629 bin 795 oldu
YEREL HABERLER Sivas’tan çok Sivaslı İstanbul’da yaşıyor TÜİK ...
Toprak ve sulama suyu tahlilleri Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Sivas Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerin toprak ve sulama suyu tahlilleri yapılacak.
YEREL HABERLER Toprak ve sulama suyu tahlilleri Cumhuriyet ...
Zamana meydan okuyan ev, tavanı ile dikkat çekiyor Sivas’ın Ulaş ilçesi Yenikarahisar köyünde bulunan 1.5 asırlık ev zamana meydan okurken ‘Çatma’ yöntemiyle yapılan tavanı sayesinde, içerisinde yaşayanları yazın serin kışın ise sıcak tutuyor
YEREL HABERLER Zamana meydan okuyan ev, tavanı ile dikkat ...
Dünya’daki Mars’ta kış güzelliği
YEREL HABERLER Dünya’daki Mars’ta kış güzelliği
Sivas Belediyespor, Turgutluspor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Turgutluspor maçına hazır
Başkan Çiftçi'den kadın çalışanlara hediye Sivas’ın Gürün ilçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi Kadınlar günü dolayısıyla belediye binasında çalışan kadınlara hediye takdim etti
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi'den kadın çalışanlara hediye Sivas’ın ...
Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza
YEREL HABERLER Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 ...
Hem kumar hem pandemi, toplam ceza 48 bin 950 TL
YEREL HABERLER Hem kumar hem pandemi, toplam ceza 48 bin 950 TL
SCÜ Rektörü Yıldız: “Kadınlar toplum için önemli bir değer” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sebebiyle üniversitenin kadın yöneticileri ile bir araya geldi. Rektör Yıldız, yaptığı açılmada kadınların toplum için önemli bir değer olduğunu söyledi
YEREL HABERLER SCÜ Rektörü Yıldız: “Kadınlar toplum için önemli bir ...
Kadın ve çocuğa yönelik şiddete karşı güç birliği Sivas Belediyesi ve Sivas Barosu arasında kadın ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.
YEREL HABERLER Kadın ve çocuğa yönelik şiddete karşı güç ...
Sivas'ta, Kadınlar Günü'ne karanfilli kutlama
YEREL HABERLER Sivas'ta, Kadınlar Günü'ne karanfilli kutlama
Sivas’ta 8 Mart Kadınlar Günü
YEREL HABERLER Sivas’ta 8 Mart Kadınlar Günü
Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek
YEREL HABERLER Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek
Atlar çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ın Altınyayla ilçesinde cirit idmanı sırasında iki atın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, atların çarpışması anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Atlar çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ın Altınyayla ...