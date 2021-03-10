Sivas’ta o yeme-içme yerlerinde yeni karar Sivas Valiliği yaptığı açıklamada, terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebileceklerini duyurdu

Sivas Valiliği yaptığı açıklamada, terminal ve gar binalarında bulunan yemeiçme yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebileceklerini duyurdu.
Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “ İlimizde terminal ve gar binalarında bulunan yemeiçme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla, 30.11.2020 tarih 20076 sayılı ve 03.03.2021 tarih 3668 sayılı genelgelerle getirilen açılışkapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatların da belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine karar verilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.