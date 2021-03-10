Çalımbay: “Karagümrük maçı dönüm maçımız”” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Max Gradel’e verilen ceza çok ağır” “Mutlaka kazanmamız gerekiyor

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hafta sonu oynayacakları Fatih Karagümrük maçına mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, “Bizim için dönüm noktası gibi bir maç. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor” dedi.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

İlk olarak ligde geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynadıkları ve 22 berabere kaldıkları maçı değerlendiren Çalımbay, güzel bir lig maçı oynadıklarını söyledi. İki takımın da galibiyet için mücadele ettiğini kaydeden Çalımbay, “Bizim de düşüncemiz oradan puan ya da puanlar alıp gelmekti. Hem ilk yarısı hem ikinci yarısı gerçekten güzel bir maç oldu. Gayet iyi oynadık. Deplasman takımı gibi kapanmadık. Sadece 5 dakika baskı yedik. Onun dışında gayet güzel şekilde oynamaya çalıştık, oynadık da. Takımımı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz puanı aldık. Şanssız penaltı olayı olmasaydı maçı 21 de bitirebilirdik. İyi bir maç oynayarak geldik” şeklinde konuştu.



“Max Gradel’e verilen kart çok ağırdı”

Galatasaray karşısında hem Max Gradel hem de Mustapha Yatabare'nin cezalı duruma düştüğünü hatırlatan Çalımbay, “Özellikle Max Gradel'e verilen ceza çok ağır. Max şimdiye kadar oynadığı maçlarda kasıtlı faul yapmadı. Sadece dokunma ile sarı kartı gösterdi ve oyuncumuzu attı. Bize göre çok ağırdı” dedi.



“Ligi iyi bir yerde bitireceğiz”

Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü sahalarında oynayacakları Fatih Karagümrük maçının çok önemli ve kritik olduğunun altını çizen Çalımbay, “Bizim için dönüm noktası gibi bir maç. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bütün arkadaşlarımız kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor. Herkesin çok büyük sorumluluk alması gerekiyor ve bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu maçtan sonra oynayacağımız Göztepe maçı da aynı şekilde çok önemli. Ondan sonra ki arada takımımızın dinlenmeye ihtiyacı var. Onu da iyi bir şekilde geçirirsek ligi de iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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