Rıza Çalımbay: Fatih Karagümrük maçı bizim için dönüm noktası



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Fatih Karagümrük maçı çok önemli ve kritik bir mücadele. Bizim için dönüm noktası gibi bir maç. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fatih Karagümrük maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlk olarak Galatasaray ile oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan maçı değerlendiren Çalımbay, güzel bir lig maçı oynadıklarını söyledi. İki takımın da galibiyet için mücadele ettiğini kaydeden Çalımbay, "Bizim de düşüncemiz oradan puan ya da puanlar alıp gelmekti. Hem ilk yarısı hem ikinci yarısı gerçekten güzel bir maç oldu. Gayet iyi oynadık. Deplasman takımı gibi kapanmadık. Sadece 5 dakika baskı yedik. Onun dışında gayet güzel şekilde oynamaya çalıştık, oynadık da. Takımımı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz puanı aldık. Şanssız penaltı olayı olmasaydı maçı 2-1 de bitirebilirdik. İyi bir maç oynayarak geldik" diye konuştu.

"GRADEL'E VERİLEN KART ÇOK AĞIRDI"

Galatasaray karşısında hem Max Gradel hem de Mustapha Yatabare'nin cezalı duruma düştüğünü hatırlatan Çalımbay, "Özellikle Max Gradel'e verilen ceza çok ağır. Max şimdiye kadar oynadığı maçlarda kasıtlı faul yapmadı. Sadece dokunma ile sarı kartı gösterdi ve oyuncumuzu attı. Bize göre çok ağırdı" açıklamalarında bulundu.

"BİZİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI GİBİ BİR MAÇ"

Süper Lig'in 30'uncu haftasında cumartesi günü kendi sahasında oynayacakları Fatih Karagümrük maçının çok önemli ve kritik olduğunun altını çizen Çalımbay, "Bizim için dönüm noktası gibi bir maç. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bütün arkadaşlarımız kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor. Herkesin çok büyük sorumluluk alması gerekiyor ve bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu maçtan sonra oynayacağımız Göztepe maçı da aynı şekilde çok önemli. Ondan sonraki arada takımımızın dinlenmeye ihtiyacı var. Onu da iyi bir şekilde geçirirsek ligi de iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-03-10 19:01:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.