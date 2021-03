Covid-19 Hastalığında D-Vitamini Önemli midir?

Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Alper Zöngür Covid19 hastalığında D vitaminin önemine dikkat çekti.

Zöngür asrın salgınında D Vitamininin önemine değinerek “Covid19 hastalığının en ciddi sonuçlarından birisi akut solunum sıkıntısı ve gelişen sitokin fırtınasıdır. Sitokin fırtınası ve bağışıklık sistemi etkinliği ile ilgili durumların Dvitamini ile güçlü bağlantıları olduğu çalışmalarda görülmüştür. Dvitamininin, immünolojik rolü ilk olarak bakteriyel enfeksiyonlarda tanımlanmıştır; burada kemotaksi, fagositoz ve makrofajlar ve monositler tarafından antimikrobiyal moleküllerin üretimini artırarak konakçı savunmasını teşvik ettiği görülmüştür. Genel bir şekilde yayınlanan makalelerin sonuçlarından bahsetmemiz gerekirse; Dvitamini proinflamatuar sitokininlerin üretimini azaltırken, antiinflamatuar sitokininlerin üretimini artırmaktadır." dedi.



Et, balık ve yumurta tüketin



Zöngür, D vitamini için kırmızı et, yağlı balık ve yumurta sarısı tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, "Pandemi sırasında araştırmacılar, Dvitamini düzeyleri ile covid19 hastalığı arasında bir korelasyon olabileceği düşüncesi ile mevcut klinik verileri gözden geçirmişlerdir. Klinik veriler, hastalığı ağır geçiren bireylerin hastalığı hafif geçirenlere göre daha az Dvitamini düzeyine sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu veriler bize bağışıklık sistemimizin covid19 ile mücadele etmesinde Dvitamini düzeylerinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Dvitamini seviyelerinin yükseltmek için ise ilk tercihimizin Dvitamini içeren kırmızı et, yağlı balıklar, yumurta sarısı gibi gıdaları tüketmemiz olduğu bilinmelidir. Benzer şekilde, bu gıdaların alımı ile birlikte güneş ışınlarının dik konumda olduğu saatlerde kısa bir yürüyüşün Dvitamini sentez miktarını artırmamızda etkili olabileceği bilinmelidir. Covid19 ile mücadelemizde Dvitamini etkinliğinin ne denli önemli olduğu unutulmamalıdır ve bu konuda dikkatli olunmalıdır" şeklinde konuştu.

