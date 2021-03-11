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Cami bahçesindeki fidanı kırarken görüntülendi; cemaat tepki gösterdi

DHA

Cami bahçesindeki fidanı kırarken görüntülendi; cemaat tepki gösterdi


Arife Defne ARSLAN/SİVAS,(DHA) SİVAS kent merkezindeki camide bulunan servi fidanlarından biri, arkadaşlarıyla bahçeye gelen bir kadın tarafından kırıldı. Güvenlik kamerasının görüntülediği olaya cami cemaati tepki gösterdi.
Olay, kent merkezinde 3 Mart gecesi yaşandı. 4 Eylül Mahallesi'nde bir grup genç sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek Yayla Camisi'nin bahçesine girdi. Gruptakilerden bir kadın, bahçede dikili servi fidanına asılarak orta kısmından kırdı. Ertesi sabah namaz için camiye gelen cemaat fidanın kırıldığını fark etti. Caminin güvenlik kamerası incelendiğinde bir kadının fidanı kırdığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üzerine tırmanmaya çalışan kadının fidanı kırdıktan, sonra arkadaşları ile tekrar yerine tutturmaya çalıştığı görüldü. Olaya tepki gösteren cami cemaati durumu polise bildirdi. 
'EN AZ 100 AĞAÇ DİKSİNLER'
4 Eylül Mahallesi Muhtarı Numan Kaya(48) fidanın kırılmasına çok üzüldüklerini belirterek, "Mahallemde bulunan Yayla Camisi'ne sabah namazına geldiğimiz de bahçesindeki ağacın kırıldığını gördük. Caminin güvenlik kameralarına baktık ve genç bir kadının ağaca tırmanarak kırdığını fark ettik. Tamamen şok olduk. Bu eğitim çocuklarımıza okullarda veriliyor. Bir ağaçtan ne istenilebilir. Tepesine çıkmak ne demek? Bir ağacı kırmak ne demek? Gerek cami cemaatımız olsun, gerekse muhtarlık olarak gerekli adli işlemleri başlattık. Her birine yazın en az 100 ağaç dikme cezası verilmesini istiyorum. Saat 21.30 sıralarında yasak saatleri kapsamında yaşanmış olay. Camimizin kapısı herkese ve her zaman açık ama zarar verilmesini istemiyoruz. Ağaçlarına hiç zarar verilmesini istemiyoruz. Bu arkadaşları bulduğumuzda 100'er tane ağaç dikmelerini istiyoruz" dedi. 
'KIRILMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM'
Ağacı kıran kadına tepki gösteren cami cemaatinden Ahmet Kaya(65), "Bu ağacın bu şekilde kırılmasına şahsım olarak çok üzüldüm. Yaklaşık 10 senedir ekiliydi bu ağaç. Zaman zaman darbe almasına rağmen koruduk bu zamana kadar. Şimdi de bu vicdansızlar böyle yaptı ağacımıza. Cezalarının verilmesi lazım, bu da bir canlı evladımız gibi. Cezalar caydırıcı olsun ki bir daha yapmasınlar" diye konuştu.   DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2021-03-11 14:57:16

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