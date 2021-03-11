Göçük altında kalan iş makinesi operatörü böyle kurtarıldı

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Sivas'ın Zara ilçesinde taş ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan iş makinesin operatörü kurtarıldı.

Sivas'ın Zara ilçesi Kaplan köyü Çotuklar mevkisinde Geminbeli Tüneli inşaatında çalışan Ömer Civelekoğlu'nun (32) kullandığı iş makinesi, yakındaki bir taş ocağından malzeme alırken toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kurtarma ekipleri uzun süren çalışmanın ardından iş makinesinin içinden Civelekoğlu'nu göçük altından çıkarttı. Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Civelekoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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