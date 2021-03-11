Mesleğe yıllarını veren doktorlara plaket Sivas-Erzincan Tabipler Odası mesleğe yıllarını veren doktorlara plaket takdim ederek sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

SivasErzincan Tabipler Odası mesleğe yıllarını veren doktorlara plaket takdim ederek sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

Sivas’ta 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında SivasErzincan Tabipler Odası Başkanı Ömerül Faruk Güzelimdağ meslekte 30, 35 ve 40’ıncı yıllarını dolduran doktorlara plaket takdim etti. Güzelimdağ, “Gece gündüz demeden fedakarca yıllarını bu mesleğe adamış olan çok değerli meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Son bir yıldır pandemi sürecinde göstermiş oldukları olağan üstü özverili çalışmalarından dolayı mesleğinde 30, 35 ve 45’nci yılını tamamlamış olan doktorlarımızın ve onların nezdinde tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart tıp bayramını kutlarız’’ dedi.

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