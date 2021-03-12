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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'İstiklal Marşı' klibi

DHA

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'İstiklal Marşı' klibi


SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı, hazırlanan kliple kutlandı. Klipte başsavcı, hakim, avukat ve adliye personeli, marşın 10 kıtasını okudu.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı kapsamında, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel klip hazırlandı. Ailesi ile adliye binasına giden ve televizyonda izlediği İstiklal Marşı'nı okuyan çocuktan etkilenen kız çocuğunun başlatması ile sırayla polis, avukat, adliye personeli, savcı ve hakimler İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu. Son kıtayı ise Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu seslendirdi. Klibin sonunda, marşı okuma akımı başlatan Elif Ece Kutluboğa'nın Başsavcı Uğurlu'ya "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözleri ve aldığı cevap duygulandırdı. Klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Sivas
2021-03-12 10:43:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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