Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'İstiklal Marşı' klibi



SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı, hazırlanan kliple kutlandı. Klipte başsavcı, hakim, avukat ve adliye personeli, marşın 10 kıtasını okudu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı kapsamında, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel klip hazırlandı. Ailesi ile adliye binasına giden ve televizyonda izlediği İstiklal Marşı'nı okuyan çocuktan etkilenen kız çocuğunun başlatması ile sırayla polis, avukat, adliye personeli, savcı ve hakimler İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu. Son kıtayı ise Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu seslendirdi. Klibin sonunda, marşı okuma akımı başlatan Elif Ece Kutluboğa'nın Başsavcı Uğurlu'ya "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözleri ve aldığı cevap duygulandırdı. Klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Sivas

2021-03-12 10:43:56



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