Kızılay binası kütüphaneye dönüştürülüyor Sivas’ta kent merkezi Atatürk caddesinde bulunan Kızılay binası imzalanan protokol ile kiralanarak kütüphaneye dönüştürülecek

Sivas’ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kızılay şubesine ait 5 katlı bina Belediye ile Kızılay arasında yapılan protokol ile kütüphaneye dönüştürülüyor. Sivas Belediyesi Toplantı Salonu’nda Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Kızılay Şube Başkanı Mustafa Sarılar'ın katılımıyla protokol imza töreni düzenlendi. Yapılacak çalışma ile gençlerin vakit geçirebileceği, kitap okuyabileceği, sosyal kültürel etkinlik yapabileceği bir bina haline getirilecek.

"Sivas’a değer katacak''

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada yaptığı açıklamada, “Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kızılay’a ait binayı kiralayarak Sivas’ın kültürüne, gençliğine hizmet edecek projeyi Sivas’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün protokolünü imzalayarak hizmete alacağımız binada güzel bir mefruşat çalışması yaparak gençlerimize hizmet edecek şehrin merkezinde 5 katlı bir kütüphane, kültür merkezi veya ihtiyaca binaen farklı fonksiyonlar yükleyerek şehrimize hizmet edecek bir eseri kazandırmış olacağız. Kızılay'ımızın şehrin en güzel yerinde olan binasını biz kamu yönetiminin rantabl kullanma ilkesi gereği belediyemizce Sivas’a değer katacak bir projeyi hazırlayarak gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Asıl olan, bina yapmak yeni binalar kazandırmak değil mevcut Kızılay binamızı en güzel şekilde değerlendirip gençlerimizin hizmetine sunmaktır. Ortak akıl istişareyle bu şehre değer katacak insana dokunacak insan merkezli projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

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