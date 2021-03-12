Polis şüpheyle durdurdu, üzerinden tarihi eserler çıktı

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Zara ilçesinde, polis ekiplerince şüpheyle durdurulup, aranan kişinin üzerinde tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 1 haç, 3 yüzük ve 25 sikke bulundu.

Zara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı denetimler sırasında, şüphe üzerine 1 kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerini arayan ekipler, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1 haç, 3 yüzük ve 25 sikke ele geçirdi. Malzemeler, incelenmesi için Sivas Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-03-12 12:47:55



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