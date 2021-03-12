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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor’un konuğu Fatih Karagümrük

İHA

Sivasspor’un konuğu Fatih Karagümrük

Süper Lig’in 30. haftasında DG Sivasspor, Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yarın saat 13.30’da başlayacak olan mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.
Sivasspor ile Karagümrük, Süper Lig’in 30. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 3 lig maçının 2’sini Sivasspor kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. İstanbul temsilcisinin rakibine karşı üstünlüğü bulunmuyor.

Hakan Arslan kart sınırında
Sivasspor'un Karagümrük ile oynayacağı maçta ev sahibi ekipte 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızıbeyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Hakan Arslan, Karagümrük karşısında kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Çalımbay’ın şansı tutmuyor
Bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu maçlardan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sivasspor bu karşılaşmaların tamamında rakiplerine gol izni verdi ve Sivasspor kalesinde 12 gol gördü.

Sivasspor 6 maçtır namağlup
Sivasspor, Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlılar 23. haftada BB Erzurumspor ile 00 berabere kalıp, 24. haftada MKE Ankaragücü’nü 41 yenerken, 25. haftayı ise BAY geçmişti. Sivasspor, 26. haftada Kayserispor’u 20 mağlup ederken, 27. haftada Çaykur Rizespor ile 00 berabere kalmıştı. Kırmızıbeyazlılar, 28. haftada sahasında Hatayspor ile 11 berabere kalırken, son maçında ise deplasmanda Galatasaray ile 22 berabere kalmıştı.

Yiğidolar’ın 510. maçı
Sivasspor, Süper Lig'de 510. maçına çıkıyor. Kırmızıbeyazlılar, 20052006 sezonunda 'merhaba' dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 509 maça çıktı. Yiğidolar, ligde 187 galibiyet, 140 beraberlik ve 182 mağlubiyet aldı. 696 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 703 golü de kalesinde gördü ve toplam 701 puan topladı.

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