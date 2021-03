Medicana Sivas Hastanesi 1000 kalbe kodundu, 1000 kalp şifa buldu

Edirneli öğrenciler İstiklal Marşı'nın on kıtasını on ayrı tarihi mekanda okudu

Medicana Sivas Hastanesinde Prof.Dr. Kasım Doğan başkanlığında ki ekip başarılı 1000’inci açık kalp ameliyatını gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray “Hizmete başladığımız günden bugüne sayısız ameliyat ile insanları sağlığına kavuşturmak için üstün standartlarda hizmet anlayışı, geniş cihaz parkuru ve teknolojik imkânları ile bölgeye hizmet veriyoruz. Bazı ameliyatlarımız var ki hastalarımız için adeta ikinci baharı yaşatıyor. Bunlardan en önemlisi elbette ki kalp ameliyatlarıdır. Sivas’ın yetiştirdiği bir değer olan Prof. Dr. Kasım Doğan hocamız Türkiye çapında bir marka değerine sahip olup bugüne kadar binlerce kalbe şifa olmuştur. Yüzlerce yetiştirdiği öğrencisi ise hocamızın bilgileri ile ameliyatlarını yapmaktadır. Kasım hocamız hastanemize başlayalı 4 yıl 9 ay gibi bir sürede bugün itibari ile 1000. Açık kalp ameliyatını ekibiyle gerçekleştirdi. 1000 aileye bu ameliyatlar ile umut oldu. Kendisine ve ekibine hastanemiz ve bölgede yaşayan halk adına teşekkür ediyorum, hocamız uzun yıllar boyunca insanların sağlığına kavuşmasında katkı sağlayacaktır" dedi.



1000’inci açık kalp ameliyatı

Kalp Damar Cerrahisi Prof.Dr.Kasım Doğan 1000’inci açık kalp ameliyatlarını “Ekibimiz ile birlikte 1000. Açık kalp ameliyatını gerçekleştirdik. Her şeyden önce bu ameliyatlar ekip işi, kardiyoloji, anestezi ekibi, ameliyat ekibi, perfüzyonist, servis ve yoğun bakım hemşireleri büyük bir gayret ve çaba ile hastanın hastaneye girişinden çıkışına kadar olan süreçte şifaya kavuşmasını sağlamak için elinden geleni yapıyorlar. Ekibimizi kutluyorum, her konuda bizi destekleyen hastane yönetimimize teşekkür ediyorum. ”dedi.

Toplamda kaç vaka yapmışsınızdır sorusu üzerine Prof.Dr.Doğan “Bu hastane de görev aldığım sürece diğer yaptığımız ameliyatlar ile iki bin civarı ameliyat yaptık. Meslek hayatım boyunca ise on bin civarında açık kalp ameliyatı gerçekleştirdik. Merkezimizde her türlü kalp damar ameliyatlarını yurt dışındaki en gelişmiş merkezlerle aynı başarı oranı ile gerçekleşmektedir. Kalp damar ameliyatları için Sivaslı hemşerilerimizin ve bölgede ki hastaların başka şehir merkezlerine yönlenmelerine gerek yoktur.” dedi.

