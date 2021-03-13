2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Sivas’ın Eğribucak köyünde hayvancılıkla uğraşan İzzet Şahin, kangal köpeklerinin sürüsüne yaklaşan ayıyı kovalayıp uzaklaştırma anlarını cep telefonuyla görüntüledi

Sivas’ın Eğribucak köyünde hayvancılıkla uğraşan İzzet Şahin, kangal köpeklerinin sürüsüne yaklaşan ayıyı kovalamasını cep telefonuyla görüntüledi.

Sivas’ın Eğribucak köyünde yaşayan İzzet Şahin, merada hayvanlarını otlattığı sırada ilginç bir olay yaşadı. Şahin’in hayvan sürüsünü otlattığı esnada ‘Zalo’ ve ‘Yumak’ isimli 2 kangal köpeği, ayıyı fark etti. Ayıya karşı harekete geçen kangal köpekleri ayıyı kovalayarak, sürüden uzaklaştırdı. Çoban İzzet Şahin’de bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Şahin, kangal köpeklerinin ayıyı çalının içinde fark ettiklerini belirterek “Hayvancılıkla uğraşıyorum, kendi hayvanlarımın çobanlığını yapıyorum. Ben geçen gün ayıyla karşılaştım hatta videosunu da çektim. Kangallar kovaladı. Benim kangalımın ismi zalo, çalının içerisinden ayıyı çıkardılar. Oradan kovaladılar. Korkmadılar ama fazlada yaklaşamadılar, ayı cüsseli malum. Zalo çalının içerisinden çıkardı, yumak kovaladı. Geçmişte ayıdan pençe yemişlerdi, o yüzden ayı geri dönünce kaçtılar. Sonrada ayının peşine düştüler. Sürüden uzaklaştırdılar” dedi.

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