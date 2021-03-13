Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı Sivas’ta virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil kaza yaptı, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı

Sivas’ta virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil kaza yaptı, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, SivasKaraçayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. E.T. idaresinde ki 34 CJL 390 plakalı Hyundai marka otomobilin sürücüsü virajı alamayarak yoldan çıktı. Kazada, Yıldız Dağı Kayak Merkezine gittikleri öğrenilen sürücü ile otomobil içerisinde bulunan R.S, E.Ö. ve C.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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