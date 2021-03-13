Altınyayla’da yüz yüze korona virüs arası Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Altınyayla’da yüz yüze eğitime ara verildi.

Altınyayla’da artan korona virüs vakaları üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. İlçede pazartesi günden itibaren okullara 1 hafta ara verildi. Restoran ve lokantalarda paket servise geçilen ilçede kahvehane ve çayevleri işletmelerinin faaliyetlerinin de durdurulması kararlaştırıldı.
Altınyayla Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “İlçemizde artan vakalar sebebiyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar almıştır. Bu kararlar gereği 15.03.2021 Pazartesi gününden itibaren; ilçe merkezindeki okullara bir hafta ara verilmiştir. Restoran ve lokantalarda paket servise geçilmiştir. Kahvehane ve çayevleri işletmelerinin çalışmalarına ara verilmiştir. Önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.