Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30. haftasında D.G. Sivasspor, Karagümrük’ü ağırlıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada topla buluşan Ndao sağ çaprazdan ceza sahasına girerek direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
21. dakikada Alaaddin’in kullandığı taç atışında Erdoğan direkt olarak şutunu çekti. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Viviano topu kontrol etmeyi başardı.
25. dakikada Castro'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sobiech şutunu çekti. Bu pozisyonda Camara araya girerek gole izin vermedi.
32. dakikada Alaaddin’in ceza sahasıan gönderdiği ortada Hakan kafa vuruşunu yaptı. Bu futbolcunun şutunda top az farklı dışarı çıktı.
45. gelişen Sivasspor atağında boşta kalan top Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yaptığı net vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 10
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Robin xx, Camara xxx, Alaaddin xxx, Cofie xx, Erdoğan xx, Hakan xxx, Fajr xx, Boyd xx, Kayode xx
Yedekler: Kone, Garcia, Kerem, Samassa, Ziya Muhammet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
H. Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco xx, Campi xx, Balkovec xxx, Biglia xx, Ndao xx, Castro xx, Borini xx, Bertolacci xx, Sobiech xx
Yedekler: Aykut, Alparslan, Koray, Mevlüt, Salibur, Fatih, Durmaz, Lens, Kemal, Emre
Teknik Direktör: Şenol Can
Gol: Hakan (dk. 45) (D.G. Sivasspor)
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