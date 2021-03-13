Sivas Altınyayla'da, yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli

'Kim Kardashian gibi hissetmek' için servet harcadı



SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 hafta ara verildi.

Koronavirüs vaka oranına göre, risk haritasında sarı kategoride bulunan Sivas'ta, Altınyayla ilçesinde artan vakalar üzerine Umumu Hıfzıssıhha Kurulu'nca tedbir kararları alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, artan vaka sayısı nedeniyle 15 Mart'tan itibaren ilçe merkezindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 hafta ara verildiği belirtildi. Restoran ve lokantalarda paket servise geçilirken, kahvehane ve çay ocakları da geçici olarak kapatıldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas

2021-03-13 14:53:33



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